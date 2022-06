Max Verstappen ataca a Hamilton: "Se queja él del 'porpoising' y cambian las normas, es vergonzoso"

La Fórmula 1 sigue sin superar la polémica del famoso 'porpoising', ese efecto rebote tan particular que experimentan los monoplazas este año. La configuración de los coches de este curso, con un fondo plano especial que favorece la creación del efecto suelo, un proceso de succión con el asfalto que permite entre otras cosas eliminar gran parte del aire sucio, ha generado una gran polémica. Tanto es así que algunos como Lewis Hamilton han pedido a la FIA que adopte medidas para intentar reducirlo.

El piloto británico terminó el Gran Premio de Azerbaiyán con importantes problemas en la espalda. Tanto es así que incluso se puso en duda que fuera a correr en Canadá este fin de semana. Finalmente sí lo hará, pero la FIA ha comunicado que se introducirán variantes en los coches al considerar que se trata de una situación en la que debe primar la seguridad.

La medida que está en mente de todos es intentar levantar los monoplazas en torno a 10 milímetros. Para aquellos que no utilicen una configuración considerada como segura, se podrían enfrentar a sanciones que podrían derivar incluso en una descalificación. Una situación que añade más tensión y más leña al fuego. En este caso ha sido Max Verstappen quien ha cargado directamente contra la FIA, pero también contra su gran rival, Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton junto a Max Verstappen en la presentación del Gran Premio de Monaco Europa Press

Para el actual campeón del mundo, quien sumó su victoria número 25 en la Fórmula 1 este fin de semana pasado en Bakú, es denigrante que el máximo organismo regulador se decida a cambiar las normas por las quejas de un piloto. Además, le hace especialmente daño que ese piloto que ha propiciado que se cambie una configuración que a Red Bull le es favorable sea Lewis Hamilton.

Verstappen estalla contra Hamilton

"No es que nos afecte más o menos que a otros equipos, pero no debería ser que alguien se queje mucho y de repente se modifiquen las normas. Si no puedes diseñar el coche para eso, es tu culpa, no la de las reglas, para mí es un poco vergonzoso". Así de contundente se mostraba en declaraciones recogidas por Racer.

Yuki Tsunoda y Lewis Hamilton en la recta de Baku. AFP7 / Europa Press

El neerlandés apunta a que si algunos equipos han conseguido controlar este fenómeno, lo que habría que hacer es instar a todos a seguir ese camino y no cambiar las reglas a mitad de temporada: "Creo que hay muchos equipos que hicieron un trabajo impresionante para no tener este tipo de problemas, así que es posible esquivarlo. Si levantas el coche, no tendrás problemas, pero perderás rendimiento. Pero si no puedes diseñar un coche bien para eso, entonces eso es culpa tuya, no es culpa de las reglas".

'Mad Max' reitera que es algo que no va en pro de la competitividad cambiar las reglas a mitad de temporada. El de Red Bull teme que esa hipotética pérdida de ritmo que traerán estos cambios les afecte y ponga en peligro su liderazgo: "Por supuesto que cada circuito es diferente, pero creo que es una pena cambiarlo a mitad de temporada y, claramente, los equipos han demostrado que puedes pilotar con normalidad o al menos con menos problemas que otros equipos".

