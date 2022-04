Bombazo a la vista en la Fórmula 1: "Hamilton está empezando a pensar en cambiar de equipo"

Que a Lewis Hamilton le espera una temporada realmente complicada es algo constatable por varios motivos. El primero porque ya no es el número uno tras su derrota contra Verstappen el año pasado y eso pesa en la menta de los dos pilotos. Ayuda a que el curso empiece decantado hacia uno de los bandos, algo de lo que él ha disfrutado en el pasado cuando era el dominador indiscutible.

El segundo punto, quizás el más importante, es el pobre rendimiento que está dando el Mercedes W13. Los germanos han tenido el mejor coche durante toda la era híbrida, pero no han sabido adaptarse a la nueva normativa que ha entrado en vigor en el año 2022. De momento, han sido superados por Red Bull y por Ferrari y pueden entrar en una dura e ingrata batalla con equipos como Alpine o McLaren.

Y el tercer, en el que se centra el análisis de Mika Hakkinen, es que ahora comparte garaje con un piloto de verdad, dispuesto a ganarle y a robarle su cetro. Se trata de George Russell, que no ha llegado a Mercedes para ser el escudero del heptacampeón, si no para luchar por el título en cuanto sea posible. El finlandés considera que todos estos factores están llevando al inglés a un 2022 desastroso.

George Russell y Lewis Hamilton hablan en el box de Mercedes en Arabia Saudí Europa Press

"Es una situación difícil para Lewis, es obvio. Russell no fue allí para ser el número dos o para perder. Está allí para dar lo mejor de sí mismo y está trabajando para convertirse en campeón del mundo algún día. No se inclinará ante un siete veces campeón del mundo. Estoy seguro de que Lewis todavía está molesto por la situación de Australia. Es difícil ser batido por George. Me temo que ésta será una temporada realmente difícil para Lewis".

Hamilton ha empezado la temporada de muy mala forma. Consiguió mantener el tipo en Bahréin y gracias a los abandonos de Verstappen y Pérez consiguió subir al podio junto a Leclerc y Sainz. Sin embargo, Arabia Saudí fue un desastre para él y Australia más de lo mismo. Russell parece haberle tomado la medida en solo un par de pruebas.

"Ya es difícil para Mercedes, pero especialmente para Lewis. George viene de un equipo con poco o ningún éxito como Williams. Tuvo algunos buenos resultados en clasificación, pero no en las carreras. Todos estos logros con Mercedes son nuevos para él, todo le va muy bien. Para Lewis, esto es un desastre. Y, con George al frente, es aún peor".

Lewis Hamilton en la parrilla antes del Gran Premio de Arabia Saudí Europa press

El adiós de Hamilton

Hakkinen se imagina cómo puede ser la actitud que tenga ahora Hamilton a nivel interno después de experimentar por primera vez en muchos años que no todo gira en torno a él: "Me pregunto cómo se comporta Lewis en las reuniones del equipo. Apuesto a que está de mal humor, puedo imaginarlo: Muchas quejas y lloriqueos".

Terminado su análisis, el expiloto finlandés suelta la bomba sin dudarlo. Ve a Hamilton fuera de Mercedes el próximo curso a pesar de que tiene contrato hasta final de 2023: "Esto inicia el proceso de pensamiento natural de los pilotos, '¿Debería ir a otro lugar?' Es un hecho. Ha estado en Mercedes durante años y ganó múltiples campeonatos. Ahora que las cosas no van bien, empezará a pensar en cambiar de equipo".

