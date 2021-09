Toni Bou y Laia Sanz, campeones e imparables: suman 29 y 14 títulos mundiales de trial

Toni Bou y Laia Sanz siguen haciendo historia en el mundo del trial. Son los mejores del mundo de esta disciplina y dos de los mejores pilotos de la historia que jamás se hayan subido a una moto. Pocos dominios han sido tan aplastantes en la leyenda del deporte y es que entre los dos suman la friolera de 43 títulos mundiales.

El piloto de Honda se ha coronado campeón del mundo por 29ª vez en su carrera deportiva. Un éxito rotundo que ha confirmado tras su victoria en Portugal. Allí, el barcelonés ha vuelto a demostrar su dominio incontestable, su regularidad y su talento para sumar otro gran triunfo a un palmarés casi inigualable.

El Gran Premio de Gouveia ha sido el escenario que ha visto coronarse al piloto catalán. En la última prueba de la temporada, Toni Bou ha sacado todo lo que tenía dentro para afrontar todos los obstáculos de la jornada y terminar como el primer clasificado parcial. Una victoria que le hacía sumar un nuevo título mundial a sus pobladas vitrinas.

Toni Bou wins a 29th Trial World Championship title in Portugal



@tonibou_oficial + 2021 WORLD CHAMPION

@fujigasnet + 6th overall



️https://t.co/UvD3duyO9p pic.twitter.com/wjY4bnf17T September 18, 2021

En su impresionante palmarés figuran ya 29 títulos mundiales, 15 de ellos ganados al aire libre y, además, de forma consecutiva, lo que establecen una hegemonía que perdura ya durante tres lustros, algo nunca visto en el deporte de máximo nivel. Lo de Toni Bou es sencillamente incomparable.

Lejos de conformarse, el piloto de Barcelona asegura que esta nueva victoria le da alas y hambre para seguir compitiendo y seguir venciendo, ya que se encuentra en una forma física envidiable. Cada triunfo solo le da un motivo más para seguir haciendo historia como ha terminado confirmando en Portugal.

Lo de Gouveia era un triunfo que tocaba con la punta de los dedos. Solo necesitaba un punto para salir campeón, pero qué mejor manera de hacerlo a lo grande, arrasando también en el último Gran Premio de la temporada. A lomos de su Montesa Cota 4RT, Toni Bou con esta victoria certifica un dominio titánico ya que no ha dado opción a ninguno de sus rivales desde el año 2007. Y los que le quedan.

Otro título para Laia

Por su parte, otra gran campeona que ha vuelto a tocar el cielo y a saborear las mieles del éxito del trial es Laia Sanz. La de Corbera de Llobregat se ha aupado hasta lo más alto de la clasificació ocho años después para sumar su 14º entorchado a los que añade los otros 5 ganados en la modalidad de enduro.

Al igual que Toni, Laia también ha salido vencedora de la última prueba del campeonato en Gouveia, por lo que cierra así la temporada de la mejor forma posible. Después de sus aventuras en enduro y en el Dakar, donde se ha convertido en la mejor piloto femenino de la historia, ha vuelto a extender su reinado al universo del trial.

…Hoy ha sido un día de mucha presión, pero he sabido gestionarla muy bien. Gracias a todo el team #GASGAS por la confianza y la ayuda y a @danioliveras_21! Quiero dedicar esta victoria a mi tío Santi que falleció la semana pasada Gracias a todos!! — Laia Sanz (@LaiaSanz_) September 18, 2021

La piloto de GasGas ha salido vencedora de una bonita batalla con Berta Abellán y Emma Bristow. La británica era la líder del campeonato a falta de la última prueba con un punto más que Laia. La catalana, con su victoria, ha recuperado su corona después de ocho años de su última conquista en este campo, la de 2013 (en 2013). 111 puntos que le han devuelto a la gloria absoluta.

Tras su histórica victoria se mostaba feliz y agradecida: "Hoy ha sido muy duro psicológicamente, una verdadera tortura. Hacía muchos años que no sufría tanto, de nervios, presión... ha sido un día muy difícil, pero estoy muy contenta. Después de todo lo que vengo sufriendo en los últimos años, me merecía este título más que nunca.".

"He sufrido al principio porque he arrancado un poco tensa y nerviosa. En la zona 2 he hecho un 1 y en la tres un 3, que no tocaba, y la verdad es que he empezado algo cuesta arriba. Pero a partir de ahí he comenzado a afinar mucho y hoy diría que es el que he ido mejor en moto de todo el año".

[Más información: Carlos Sainz se sincera: "Debería haber escuchado más a mi padre"]

Sigue los temas que te interesan