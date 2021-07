Carlos Sainz: "Pintaba bien para estar en el Top5, pero no he encontrado el feeling con el coche"

Carlos Sainz se ha marchado contrariado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Lo cierto es que el desempeño del español ha sido extraño, apuntando muy alto desde el principio para después perderlo casi todo en la parte final, donde hay que amarrar los triunfos.

Lo cierto es que el madrileño no ha acertado con esa vuelta definitiva que le hubiera dado un gran resultado en la Q3 y tendrá que partir desde la novena posición en la carrera al sprint de solo 100 kilómetros que se celebrará en Silverstone y que servirá para definir el orden de carrera del domingo.

Tanto en la Q1 como en la Q2, Carlos se ha mostrado con un ritmo muy interesante. Incluso en los primeros entreamientos libres, sus prestaciones no habían sido malas. Rodando en los tiempos de Charles Leclerc y muy cerca del monegasco, apuntaba a que los dos Ferrari podían dar un pequeño mordisco a sus grandes rivales, McLaren, y calificar ambos por delante de la escudería de la papaya.

Carlos Sainz en el circuito de Silverstone Reuters

De hecho, Leclerc lo ha conseguido, pero no Carlos. El monegasco saldrá cuarto, justo por detrás de Valtteri Bottas y por delante del mexicano 'Checo' Pérez, que le tapará de Norris y Ricciardo. Hasta llegar a ellos, Sainz tendrá que superar también a un espectacular George Russell.

Lo realmente frustrante para Carlos ha sido que su bajo resultado no ha sido por culpa del SF21, porque ritmo había tal y como ha reconocido él mismo después de la clasificación. Incluso, sus pretensiones eran tan altas que se veía cerca de Leclerc, en plena pelea con 'Checo' Pérez y pudiendo haber superado a Norris y Ricciardo. Sin embargo, tendrá que verlo todo unos metros más atrás.

El análisis de Carlos

Preguntado por el porqué de este bajón en la Q3, Carlos no tenía una respuesta muy clara y ha reconocido que tiene que analizar esa falta de feeling que se ha traducido en menor velocidad. La vuelta definitiva de Carlos ha sido dos décimas más lenta que la de la Q2, la cual le hubiera servido para estar en el Top5. Comprensible la rabia y el enfado.

"Pintaba bien, con ritmo bueno, me encontré bien con el coche en esa Q2, que hubiera sido suficientemente buena para estar en el 'top 5' de la parrilla, pero por alguna razón no pude encontrar la misma vuelta buena en la Q3, no he encontrado el feeling con la máquina, algo a analizar, con dos o tres momentos aquí y allá sin la velocidad que esperaba". Así lo transmitía en los micrófonos de DAZN.

Carlos Sainz rodando con el SF21 en Silverstone EFE

Sin embargo, lo más positivo para él es que ha notado el buen ritmo del Ferrari y espera poder notarlo también en la prueba al sprint del sábado para poder salir delante el domingo, cuando de verdad se reparten los puntos y cuando vuelve la normalidad tras la aventura que se probarán la Fórmula 1 y la FIA en Silverstone.

"Tengo una buena oportunidad para apretar y recuperar algunas posiciones porque creo que el coche estaba al menos para ser sexto en la parrilla también del domingo". A pesar de esa sensación de haber perdido una buena oportunidad, Carlos ni mucho menos se muestra desanimado para lo que resta de fin de semana.

