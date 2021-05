Carlos Sainz retrata a Nasser Al-Attiyah: "No necesita atajar para luchar por una victoria"

Al-Attiyah se hizo con la victoria definitiva en la última etapa del Rally de Andalucía. Esta etapa se la llevó el español Carlos Sainz, pero el desenlace de la carrera pudo ser diferente si un atajo tomado por el catarí, y que recibió una sanción de dos minutos, hubiese sido mayor.

Esta maniobra ha traído consigo mucha polémica y no solo entre los propios aficionados, sino que el mismísimo Carlos Sainz, quien acabó en segunda posición en el Rally de Andalucía ha utilizado sus redes sociales para denunciar lo sucedido y ha obtenido la correspondiente respuesta de su rival.

El campeón español se vio claramente perjudicado al luchar por el triunfo definitivo con Nasser Al-Attiyah. Se considera que la sanción de dos minutos es insuficiente y que si le hubiese metido más tiempo de castigo, podría haber sido Sainz el ganador de la carrera.

En sus redes sociales, Sainz ha escrito el siguiente comunicado: "Una pena ver estas imágenes de la última especial de ayer. Un piloto de la categoría de Nasser no necesita atajar un recorrido para luchar por una victoria. El año pasado ya vivimos un episodio igual con él y este año la organización (ASO) fue extremadamente contundente en las indicaciones a los pilotos, resaltando que no respetar el roadbook y el recorrido definido por los caminos implicaría una penalización mayúscula. Lamentablemente, los comisarios (FIA) dejaron este incidente en una mera penalización de dos minutos".

"Incongruente con todo lo discutido con la organización e insuficiente para realmente penalizar al infractor. El Rally de Andalucía recorre tierras de labor, parcelas privadas y zonas protegidas, saltarse el recorrido no es solo antideportivo, sino que pone en riesgo futuras ediciones de este maravilloso rally y, peor aún, pone en riesgo al público y a otros competidores. Este tipo de acciones no son un buen ejemplo para nuestro deporte, esperemos que no se vuelva a repetir", ha sentenciado el español.

Respuesta a Sainz

Al-Attiyah no ha tardado en mucho en contestar a Sainz a través de su cuenta de Twitter. Media hora después, el catarí ha escrito lo siguiente: "Hahahaha don't be disappointed -no estés decepcionado-". Unas risas que a buen seguro no habrán sentado nada bien al piloto madrileño.

