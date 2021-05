Luis Moya: "En España se conduce bien, mejor de lo que piensa la gente"

Hablar con Luis Moya durante unos pocos minutos es toda una lección, una clase maestra. Muy pocas personas tienen el don de comunicar tanto en tan poco tiempo. Tras pasar una gran parte de su vida en la competición del motor, en la que llegó a ser campeón del mundo de Rallies como copiloto de Carlos Sainz en 1990 y 1992, Luis Moya es ahora embajador de Volkswagen e imparte todos sus conocimientos en los cursos de conducción de la marca alemana.

Aprovechando que el Volkswagen Driving Experience, que es así como se llaman estos cursos de conducción, pasaba por el circuito del Jarama, en Madrid, EL ESPAÑOL charla unos minutos con Luis Moya para hablar de cómo somos los españoles conduciendo, cómo se circula con un eléctrico y cuáles son los consejos más importantes para viajar con seguridad. Así ha sido nuestra charla.

¿Por qué es importante acudir a una escuela de conducción como el Volkswagen Driving Experience?

Es muy importante que los usuarios y conductores acudan a una escuela de conducción como el Volkswagen Driving Experience porque nosotros nos preocupamos mucho para ayudar a la gente a salvar situaciones de riesgo. Y sabemos que lo hemos conseguido porque por aquí han pasado ya cerca de 20.000 personas y ellos nos cuentan que han salvado situaciones de riesgo. Y esto ha sido gracias a lo que han aprendido con nosotros.

Entrevista a Luis Moya | Embajador de Volkswagen y bicampeón del Mundo de Rallies.

¿Cuáles son las claves para conducir un coche con seguridad?

Una parte clave para estar seguro dentro de un coche es sentarse bien, esto es fundamental. Nosotros, además, hacemos mucho hincapié es enseñar a la gente a frenar.

Hay una estadística terrible que dice que solo el 5% de la gente que ha tenido un accidente ha frenado bien. Cuando a veces escuchamos que el freno no hay que notarlo, eso no es así, jamás. En una situación de emergencia siempre se frena a fondo y se mira. Hay que mirar siempre hacia la escapatoria hay que frenar siempre todo lo que se pueda.

Esto en una situación de emergencia. Es obvio que si yo veo un charco veo una placa de hielo no voy a cenar encima de él pero hay que reconocer que no estoy en emergencia siempre se frena todo lo que se puede.

¿Por qué vibra el pedal cuando se frena?

El pedal cuando se frena a fondo vibra porque está alineando el circuito de frenos y lo que hace es alinear la presión en circuito frenos. Esto evita que las ruedas se bloqueen y perdamos el gobierno del coche. Para ello también es fundamental que elementos como el ABS, el control de estabilidad que es un cerebro extraordinario y ayuda mucho a salvar accidentes y todo ello con el cinturón de seguridad. Son los elementos claves para reducir la siniestralidad.

¿Por qué hay que evitar las distracciones?

Las distracciones son la primera causa de accidente en España por delante incluso del alcohol y de las drogas. Es muy importante no distraerse. Si circulo a 120 km y giro la cabeza en un segundo, en ese segundo hemos avanzado 36 metros sin control y sin darme cuenta. Y no hay nada tan urgente que no puedas esperar y que llegues a tu destino y no poner en riesgo ni tu vida ni la de los demás.

Si no se tiene conectado el bluetooth y suena el teléfono, es mejor no responder y si es tan urgente y hay que contestar pues buscas un lugar seguro, te paras y hablas por teléfono. Y si no, dejas que suene y luego respondes la llamada. Pero no hay nada tan urgente que pueda que no pueda esperar.

Luis Moya es una de las personas que más conocimientos imparten sobre seguridad vial.

¿Qué se necesita saber para conducir un eléctrico o un coche electrificado?

Con la llegada de los coches electrificados no es necesario volver a aprender de conducir ni sacarse un carné específico de conducir. Pero es verdad que hay que interpretar la conducción eléctrica. Y para empezar el eléctrico consume al revés que un vehículo de combustión. Todos sabemos que un vehículo de combustión consume más en ciudad y menos en autopista.

Pues con los eléctricos es al revés porque por qué ciudad cuando desacelero y cuando freno recargo las baterías punto y por el contrario solamente en autopista prácticamente solo acelero y por lo tanto no se recarga. Es también muy importante saber que la orografía desempeña un papel muy importante. No es lo mismo el consumo de un coche eléctrico que subiendo que bajando. Y también hay que reconocer que el problema de los eléctricos ya no es la autonomía.

El problema es la infraestructura. Por qué en España estamos lejos de los de otros países europeos y eso que parece que ahora ya han dicho que van a hacer una apuesta fuerte por la electrificación pero con una buena infraestructura no hay problema autonomía en absoluto. Porque con un vehículo de combustión no nos quejamos con la autonomía pues porque hay infraestructura y hay gasolineras.

¿Cómo somos los españoles conduciendo?

Hemos reducido las muertes un 44% cuando la media de Europa está en un 36%. Hemos sido el tercer mejor país de la Unión Europea y somos el cuarto país en muertos por millón de habitantes en el año 2020. Hemos adelantado a países como Alemania o Francia que están siempre han estado delante de nosotros, y les hemos pasado. Por lo tanto, los españoles conducimos bien, mejor de la nueva que la gente piensa.

Un momento del Volkswagen Driving Experience.

¿Qué objetivos tiene la Unión Europea en materia de Seguridad Vial?

La Unión Europea se marcó una estrategia en el año 2010 para que se cumpliera hasta 2020. Este objetivo era el de reducir las muertes en carretera en un 50%. Pues bien en España la reducción ha sido del 44% señalado anteriormente, un porcentaje mayor que en la media de la Unión Europa. Y una pequeña parte de esta disminución corresponde a Volkswagen con los cursos de conducción porque llevamos muchos años con la escuela.

¿Tan importante es acudir a un curso de conducción?

Es obvio que nosotros damos los cursos de conducción también para enseñar el producto pero como es lógico también para mejorar la conducción de los usuarios porque al final con los cursos de conducción es la forma de mejorar la conducción ya que llevamos muchos años haciendo cursos. Y la formación es la mejor forma de mejorar la seguridad vial.