Fernando Alonso: "He preparado la carrera de Portimao en el simulador con un mayor análisis"

Fernando Alonso afronta en Portimao una de las carreras más extrañas del campeonato. Será un fin de semana difícil por las características del circuito, pero el asturiano se ha preparado a conciencia para esta gran prueba y tiene la confianza de sacar una buena nota en lo que será uno de los mayores retos del curso.

El trazado luso de Portimao situado en la región de Algarve supone un paréntesis en el año para los pilotos. Es uno de los trazados que menos conocen porque solo ha albergado un Gran Premio de Fórmula 1 en su historia, el celebrado el año pasado cuando evidentemente, Fernando Alonso todavía no estaba en la parrilla.

Sí es más frecuente que algunos equipos lo empleen para hacer pruebas y entrenamientos, aunque este hecho suele producirse más a menudo en MotoGP. Por ello, el pasado año causó un problema tan grande a la mayoría de los pilotos de la parrilla, por su desconocimiento y por la falta de adherencia que provocaba el reasfaltado que ha sufrido recientemente que dejó la pista muy resbaladiza en algunas zonas de curvas lentas.

Circuito de Portimao - Gran Premio de Portugal F1

Por ello, muchos saben que es uno de los más bonitos y más especiales del circuito para conducir, pero donde sacar el máximo rendimiento al coche es muy complicado porque a al mínimo descuido el Autódromo Internacional do Algarve te escupe más allá de sus límites casi sin darte cuenta.

Fernando Alonso lo conoce de su etapa en el WEC, ya que allí hizo varias pruebas con Toyota, pero está claramente en desventaja respecto a la mayoría de pilotos de la parrilla que pudieron rodar con sus Fórmula 1 el pasado curso durante el Gran Premio de Portugal. Es por este hecho por el que Fernando reconoce que parte con un cierto hándicap, lo que le ha llevado a preparar a conciencia la carrera.

El análisis de Alonso

"Va a ser difícil aquí, seguro. Es otro circuito nuevo para mí. La mayor parte de la parrilla corrió aquí hace cinco meses, así que tendré que ponerme al día rápidamente en los entrenamientos libres". Fernando se ha mostrado claro en su turno de la rueda de prensa de los pilotos previa al fin de semana en la que ha compartido espacio con otro campeón del mundo como Lewis Hamilton.

El cambio de desnivel hace que las cosas sean un poco más complejas que en un circuito llano norma. El año pasado, cuando vi la prueba desde casa, el circuito me pareció muy diferente por el nuevo asfalto y el nuevo agarre. Veremos cuáles son las condiciones este año, quiero mirar hacia delante. Es uno de los mejores circuitos en términos de sensaciones mientras se conduce, pero luego, para sacar el máximo, quizás sea más difícil que en otros".

Ocon rueda por delante de Fernando Alonso en Imola Alpine F1

Fernando no ha querido transmitir pesimismo con sus palabras ni poner excusas ante lo que puede ser otra carrera con Alpine, sino que ha narrado la realidad de su situación. Es también por ello por lo que se ha preparado a conciencia: "Hemos preparado aún más si cabe esta carrera en el simulador y con un mayor análisis, así que intentémoslo de nuevo".

Por último, el asturiano se mostró muy contento de poder haber sumando su primer punto en su regreso a la Fórmula 1 en Imola. Alonso fue undécimo en carrera, pero la posterior sanción a Kimi Raikkonen le hizo colarse en el Top10. Gracias a eso llegaron los tres primeros puntos conseguidos para los A521 de Fernando y de su compañero Ocon: "Me sentí feliz de lograr el punto y de ver a ambos coches en los puntos, pero las sensaciones después de la carrera fueron un poco bajas. El fin de semana, en general, no le saqué el máximo al coche, así que no fue fácil. Pero sigamos adelante".

