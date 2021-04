Hamilton se crece tras su pole 99 en la Fórmula 1: "Adoro los retos que me plantea Red Bull"

Mercedes ya no es el dueño hegemónico de la Fórmula 1, pero siguen siendo los líderes. Red Bull ha recortado de forma abismal la distancia con el equipo alemán, pero eso no ha sido suficiente para tumbar a los campeones del mundo que siguen teniendo en Lewis Hamilton a un jefe irreductible que no se ha dejado amedrentar por el dominio de los austriacos.

De momento, en lo que va de curso, Hamilton se ha llevado los premios realmente importantes, algo que podría hacer que en la casa de los de Milton Keynes empezaran a desesperarse un poco ya que no les está sirviendo con tener el mejor coche o, al menos, uno tan bueno como el Mercedes.

En Bahrein, a pesar de que Max Verstappen consiguió llevarse la pole, el triunfo terminó siendo para el inglés. Eso sí, llegó de una forma muy polémica, ya que Verstappen adelantó a Hamilton en las últimas vueltas, pero fue obligado a devolver la posición al piloto de Mercedes al haber sobrepasado los límites de la pista en el momento de su maniobra. Además de estar Mercedes por delante, en Red Bull se sintieron claramente damnificados por esa decisión, lo que echó más leña al fuego del campeonato.

Hamilton adelanta a Verstappen en el GP Bahrein de Fórmula 1 Reuters

En Imola, la escudería de la bebida energética se propuso también consumar ese sorpasso y situarse como líderes de la Fórmula 1. Sin embargo, Hamilton ha vuelto a demostrar su talento y su clase una vez más en el momento más complicado, en un circuito eminentemente técnico en el que todos han tenido problemas para mantener el coche dentro de la pista.

El frío de Imola no ha podido con el británico que ha sumado su pole número 99 de su carrera en la Fórmula 1. Sin embargo, la distancia ha sido mínima, ya que tanto 'Checo' Pérez que ha sido segundo como Verstappen que ha sido tercero, han rodado en la misma décima. El espectáculo que puede haber en el Gran Premio de la Emilia Romaña puede ser realmente épico, sobre todo en la salida.

Hamilton se crece

No obstante, este nuevo liderazgo reforzado en la primera carrera en Europa desde el pasado mes de noviembre ha provocado que Lewis Hamilton saque pecho de forma decidida y que se muestre incluso algo fanfarrón, agradeciendo incluso el hecho de que Red Bull les haya igualado este año en prestaciones y que se hayan convertido, más que en su competencia, en su auténtica sombra.

Verstappen y Hamilton pelean por la posición en Imola Reuters

"Adoro los retos que esta temporada me está planteando Red Bull. El día ha sido genial. No esperaba estar por delante de los dos Red Bull. A veces, llegaron a estar hasta 6 décimas por delante, pero hoy he sentido mi coche mucho mejor. Siento un grandísimo respeto por mi equipo, porque ha trabajado muy duro para reducir esa desventaja".

Hamilton agradece el trabajo de su equipo para sumar una nueva pole y recuerda la potencia de los Red Bull a la vez que se muestra provocador y excitado por la situación de presión y tensión que ahora se vive en la parte noble de la parrilla del 'Gran Circo'. "Es genial que finalmente los Red Bull estén ahí. Tienen un gran ritmo de carrera".

