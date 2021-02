Mercedes reconoce su miedo a la pareja formada por Red Bull con 'Checo' Pérez y Max Verstappen

La Fórmula 1 del 2021 se caracterizará, principalmente, por los movimientos galácticos que marcarán su nueva parrilla. La mayoría de los mejores equipos del mundo han registrado algún movimiento y, generalmente, nadie ha salido perdiendo. Algunos de esos movimientos solo han sido cambios de piezas. Otros, en cambio, han sido llegadas como la de Fernando Alonso.

Sin embargo, hay un equipo que ha salido claramente ganando con su nueva reestructuración. Se trata de Red Bull, quien ha cambiado al irregular Alexander Albon por el siempre ambicioso y constante 'Checo' Pérez. Con este movimiento y las prometidas mejoras en su unidad de potencia, los austriacos esperan dar el salto que llevan años esperando para poder pelear por lo máximo con el equipo Mercedes.

Es precisamente en la escudería alemana donde no se fían para nada de este nuevo fichaje, ya que son conscientes de que la pareja formada por Max Verstappen y por 'Checo' Pérez es una de las más complicadas a las que se han enfrentado los dominadores de la 'era híbrida'. Ahora, Mike Elliot, director de tecnología de las 'flechas plateadas', vaticina un duelo mucho más igualada por la corona de la Fórmula 1.

Verstappen durante el circuito 70 aniversario EFE

"Cuando miras a los equipos contra los que competimos, obviamente te fijas en Red Bull. Serán nuestra oposición más fuerte. Con Verstappen tienen un muy buen piloto, y creo que Pérez será un segundo piloto fuerte. Sumará puntos cuando Verstappen no lo haga o para apoyar en su apuesta por el Campeonato de Constructores". Así de contundente se mostraba en declaraciones a The Muscle Help Foundation.

El futuro de Mercedes

Por otro lado, pensando en el futuro, Elliot ha confirmado que siguen muy de cerca la evolución de algunos pilotos, pero en especial la de George Russell. El joven corredor de la formación Williams y producto de la academia Mercedes ha sido protagonista de muchos rumores que lo situaban con líder del proyecto alemán si finalmente Hamilton no renovaba.

"Creo que si miras a los pilotos clave, te encuentras con que Charles Leclerc es, obviamente, bueno. También va a ser interesante ver cómo le va a Sebastian Vettel en Aston Martin, comprobar si puede reactivar su carrera. Y, por supuesto, la mayoría de la gente de Mercedes, además de mirar a nuestros propios pilotos, probablemente también seguirá lo que hace George Russell en Williams".

George Russell en su debut con Mercedes en Bahrein Twitter (@F1)

La clave del éxito

Además, Mike Elliot ha reconocido cuál es el motor de trabajo que les mueve en su empeño por mejorar después de tantos títulos: "Hay una cita de Niki Lauda a la que nos aferramos: 'No aprendes nada de ganar, aprendes cuando pierdes'. La reacción a una derrota es enorme, la reacción emocional a una derrota es mucho más poderosa que ganar. Cuando pierdes, te impulsa a descubrir por qué. Vemos eso en el equipo. Cuando perdemos una carrera pensamos: '¿Por qué perdimos?' La reacción de ir y averiguar por qué, recopilar todo el aprendizaje posible y convertirlo en el siguiente paso en nuestras actuaciones es fundamental".

"Sé que Toto Wolff dijo una cosa en ese sentido: 'El día que perdamos es el día que la oposición debería temer', y creo que eso es llevar el comentario de Niki al extremo. Pero creo que hay esa sensación dentro del equipo de 'sí, hemos ganado siete, pero aún queda un largo camino por recorrer hacia la perfección'. Tan pronto como empiezas a mirarte en el espejo y piensas 'somos los ganadores, somos los tíos que lo hemos hecho año tras año' es el día en que fracasas. Debes tener humildad. La oposición es fuerte. Si nos dormimos, nos golpearán, e incluso si no nos quedamos dormidos, es posible que nos ganen, así que lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en cómo seguir mejorando semana tras semana".

