Vettel y el regreso de Fernando Alonso: "Es un superhombre, puede volver incluso con 59 años"

Sebastian Vettel sigue deshojando la margarita de su futuro, aunque ahora lo hace con mayor tranquilidad. Hace unas semanas su destino era completamente incierto e incluso una retirada temporal o total no se descartaban ante la falta de un asiento potente en la Fórmula 1. Sin embargo, la oferta de Racing Point le hace ver las cosas desde otra perspectiva.

El alemán ahora ya puede jugar al gato y al ratón con los 'Mercedes rosas' ya que se sabe que Lawrence Stroll le quiere para su equipo. 'Seb' sigue esperando una llamada desde la primera línea que solo puede llegar por parte de Red Bull, a pesar de que pesos pesados como Helmut Marko le han cerrado la puerta.

Sin embargo, el papel de Albon no convence del todo y los cambios que se avecinan para 2021 y 2022 pueden hacer que la escudería de la bebida energética necesite un piloto que sea capaz de poner su monoplaza al límite como ya lo hace Max Verstappen. En ese papel, Vettel podría encajar a la perfección.

Sebastian Vettel Instagram (vettelofficial)

No obstante, la oferta de Racing Point agrada cada vez más al alemán, sabedor de que tras la sobra del futuro Aston Martin se encuentra un personaje de éxito como Toto Wolf. El director de Mercedes afirma que no se meterá en la negociación, pero no puede ocultar que ese nuevo coche lleva su sello.

"No estoy involucrado en ninguna discusión entre Lawrence Stroll, Otmar y Sebastian", afirma Toto, a pesar de que no oculta que los resultados de Racing Point tienen parte de su firma. Este buen rendimiento puede hacer que el piloto de Ferrari termine decantándose por esta opción.

De todas formas, Vettel ha afirmado que su intención es tener un coche para competir, no simplemente formar parte del parrilla de la Fórmula 1: "No estoy aquí sólo para participar; no estoy aquí para 'ser un piloto de Fórmula 1'; no estoy aquí para hacer dinero. He estado en una posición muy afortunada y debería estar bien, a menos que me equivoque por completo".

El coche de Vettel en el box de Ferrari Instagram (vettelofficial)

El alemán comentaba para Sky Sports F1 que su ambición no se ha terminado, y que sigue mirándose en pilotos como Schumacher que fueron campeones más allá de los 33, la edad que tiene ahora mismo. Incluso llegó a poner como ejemplo a su gran rival, Lewis Hamilton, mayor que él y que sigue sumando títulos año tras año.

Para zanjar el tema de la edad, sacado a la palestra por el expiloto y comentarista Martin Brundle, 'Seb' puso como ejemplo el regreso de Alonso a la F1: "Fernando es también un superhombre, así que puede volver con 59 años incluso".

La puerta de Red Bull

Ambos, Fernando y Vettel, saben lo ingrato que puede ser llegar a un equipo histórico como Ferrari y no tener un coche lo suficientemente poderoso como para pelear el mundial de tú a tú. Sin embargo, Sebastian espera que esa oportunidad le vuelve a llegar y ya son muchos los que le animan a que busque esa opción en Red Bull.

El último en recomendar su fichaje a la marca austriaca ha sido Jacques Villeneuve: "Adrian Newey siempre hace coches que están en el límite. Puedes verlo claramente con la diferencia entre Max Verstappen y Alexander Albon. Vettel ha mostrado en el pasado que puede pilotar coches de Newey. Eso le hace el compañero de equipo perfecto para Verstappen. Red Bull tendría finalmente dos pilotos que puedan conducir al límite".

