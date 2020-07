Vettel: "Correr en Ferrari era mi sueño, pero la misión era ser campeón y no lo conseguimos"

El futuro de Sebastian Vettel en la Fórmula 1 sigue siendo bastante incierto. La oferta de Racing Point, futuro Aston Martin, está sobre la mesa, pero el alemán todavía no ha desvelado qué sucederá. Incluso, un piloto de la escudería como 'Checo' Pérez ya se imagina fuera de su monoplaza para dejar sitio al tetracampeón.

Lo lógico, tal y como afirma el mexicano, es que si hay cambios en Racing Point el damnificado sea él y no Stroll, hijo del dueño del equipo. El propio 'Seb' reconoce que el equipo conocido como los 'Mercedes rosas' han hecho dos carreras impresionantes, pero que lo que se habla sobre su futuro solo son rumores.

El año de Vettel no está siendo fácil. Ya sabe que Ferrari no cuenta con él para el año que viene y la situación en el equipo no es buena. Su mala relación con Leclerc y un coche que no está dando el resultado esperado son factores que han ayudado a que la temporada del alemán esté siendo la más floja de su carrera. Ahora mismo es décimo en la clasificación de pilotos.

Leclerc arrolla a Vettel en la tercera curva del GP de Estiria

Sebastian Vettel no ha conseguido los resultados esperados desde que llegara a la Scuderia, a pesar de haber sumado dos subcampeonatos en 2017 y 2018. Sin embargo, no se arrepiente de haber fichado por la escuadra con más historia de toda la Fórmula 1, aunque le hubiera gustado cumplir su objetivo.

"Correr para Ferrari siempre fue mi sueño desde niño, desde que vi a Michael subirse en aquel coche rojo, es un equipo impresionante. Mi deseo de ir a Ferrari finalmente se cumplió, pero tenía como misión ser campeón del mundo con ellos y no lo hemos podido conseguir", comentaba en Sky Sports F1.

Vettel no se arrepiente de haber fichado por Ferrari y reconoce que también han tenido momentos buenos a pesar de no haber alcanzado el título: "En ese objetivo fallamos, pero también hemos tenido años muy buenos juntos, hemos vivido buenos momentos y hemos tenido grandes carreras. No me arrepiento de haber fichado por Ferrari".

Su salida de Red Bull

Una de las mayores espinas de su carrera, junto con no haber sido campeón con Ferrari, fue su forma de salir de Red Bull. Vettel considera que las cosas se podrían haber hecho mejor y que las maneras no fueron las mejores después de haber pasado allí tantos años y de haber levantado cuatro mundiales con la marca de la bebida energética.

Vettel, en Red Bull en 2013 EFE

"Me da pena recordar cómo acabaron las cosas allí, pero así es el deporte a veces. Las cosas son algo extrañas con los contratos, que también limitan lo que puedes o no decir. Vivimos grandes momentos juntos, logramos cuatro campeonatos del mundo, fue increíble. Mirando atrás me arrepiento de haber salido del equipo de esa forma".

Vettel abandonará Ferrari este año en busca de una nueva aventura en la Fórmula 1, quien sabe si la última, y llevará para siempre la espina clavada de no haber conseguido ganar un Mundial con el equipo de sus sueños, aunque al menos siempre guardará un álbum de fotos con el mono rojo del Cavallino Rampante.

