Fernando Alonso: "No pienso en la F1, estoy centrado en las 500 Millas de Indianápolis"

La Fórmula 1 ha regresado, después de que la temporada no pudiese comenzar por la crisis del coronavirus en marzo, pero todo el mundo habla de un piloto que no está en la parrilla todavía. La confirmación del fichaje de Fernando Alonso está dando mucho de qué hablar, aunque el asturiano ha asegurado recientemente que su mente está puesta en las 500 Millas de Indianápolis.

El bicampeón del mundo con Renault ha sido el protagonista este martes de un nuevo producto de Kimoa. Allí, donde ha presentado las nuevas gafas de sol de la marca, ha respondido a varias preguntas que le han realizado los aficionados, los cuales no han obviado su fichaje por la escudería del rombo, con la que ha firmado por dos temporadas con opción a una tercera.

Una de las cuestiones que le han formulado al de Oviedo es si se subirá ya al monoplaza de Renault en la presente temporada. Y es que se ha especulado mucho con ello. De hecho, no se descarta que pueda hacerlo durante algún entrenamiento antes de que acabe la campaña 2020.

Fernando Alonso, imagen de Kimoa

"Ahora mismo estoy centrado al máximo en el reto de las 500 Millas de Indianápolis -se correrán si nada lo impide el próximo 23 de agosto-. Mi objetivo es intentar lograr la 'Triple Corona'. Así que en estos momentos no estoy pensando en la F1. Luego ya pensaré en Renault. Seguiré al equipo y haré horas de simulador. Y ya el año que viene volveré. Tengo muchas ganas de estar en el paddock", ha asegurado Alonso.

Lo que no ha revelado es cómo será el casco que luzca en las 500 Millas de Indianápolis, uno de los secretos mejor guardados y más esperados por los fans. Fernando Alonso ha asegurado que "pronto" enseñará cómo es y ha dado alguna pista sobre el mismo: "Será muy parecido al del año pasado. El azul será el color predominante".

Tampoco sabe en la actualidad si Kimoa lanzará una línea de ropa junto con Renault, por el momento no: "Seguro que encontramos la forma de unirnos". "Buscaremos hacer algún proyecto conjunto y que pueda gustar", ha asegurado el asturiano en el acto promocional de la marca.

Confianza ciega

Mientras Alonso permanece concentrado en el reto de la Triple Corona, en Renault ya le esperan con los brazos abiertos, tal y como ha apuntado Ciryl Abiteboul, jefe de la escudería gala: "Fernando puede conducir casi cualquier cosa que tenga cuatro ruedas, o incluso tres ruedas. No estoy muy preocupado. Ahora hay más carga aerodinámica que cuando él pilotaba, y cuando hay más carga es bastante fácil para un piloto como él adaptarse".

"A la hora de fichar había una hoja de ruta en el lado del piloto, con un piloto campeón del mundo como parte de esto durante aproximadamente este período. Así que ésta es efectivamente la ejecución de un plan. No es bueno cambiar de piloto cada año. Creo que perdemos algo al hacer eso. En cuanto a las circunstancias, no me arrepiento de nada. Me arrepiento de algo que no especificaré, pero no me arrepiento de haber llegado hasta aquí de todos modos", ha puesto de relieve.

