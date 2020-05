Button: "¿Sainz por Vettel? Es una locura si Ferrari le ha despedido"

Hace unos días se hizo oficial el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari de cara al 2021. Tras su gran año en McLaren, la escudería italiana remplazaba así a Vettel con el piloto español.

Su fichaje no pasó desapercibido pero nadie y la decisión de dejar de contar con Vettel para Button fue sorprendente. "Si han despedido a Vettel, es una locura", expresó el campeón del mundo con Brawn GP en 2009.

"El año pasado mostró su velocidad. Tuvo un momento complicado en la temporada cuando Charles Leclerc lo estaba haciendo muy bien y le dolió un poco a nivel mental. Pero regresó más fuerte... Es alguien al que escoges para sentarle en el volante de tu coche", expresó Button.

Charles Leclerc y Carlos Sainz, durante una rueda de prensa EFE

"Tiene que haber algo más. Quizá Ferrari no quiera dos números uno en el equipo, pero me extraña que Sebastian no esté subido a un coche rojo", comentó el expiloto de Fórmula 1.

"Binotto ha ido a por Carlos porque cree que tiene buenas manos y era una buena oportunidad, pero yo creo que se ha equivocado, porque creo que Carlos es un ganador, es como su padre", dijo.

"Carlos lo va a hacer lo mejor que pueda, quiere ir a por el campeonato. Creo que han elegido a la persona incorrecta si quieren tener una buena atmósfera dentro del equipo, obviamente tiene un gran carácter y quiere ganar", manifestó.

Vettel afrontará su última temporada a la espera de que la Fórmula 1 comience debido al parón provocado por el coronavirus. El piloto alemán dejará la escudería italiana tras seis años y no poder, a no ser que lo haga en 2020, levantar ningún título para Ferrari.

Con el Leclerc con contrato hasta 2024, Sainz firmó por dos años, y postulado como su mejor baza para asaltar el título, parece que el papel del madrileño en la fábrica italiana se adapta al de actor secundario. Pero no existe ninguna cláusula que diga que esto sea así y está claro que Carlos Sainz saldrá a luchar desde la primera carrera para ser el número uno en Ferrari.

