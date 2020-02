La FIA revela los datos y las causas del accidente mortal de Hubert

Anthoine Hubert falleció con tan solo 22 años el pasado 31 de agosto después de sufrir un brutal accidente en el circuito de Spa-Francorchamps (Bélgica). Los coches 12, 19 y 20 se vieron inmersos en el terrible accidente que acabó con el peor de los desenlaces para Hubert. Además de este, el estadounidense-ecuatoriano Juan Manuel Correa también estuvo involucrado y hoy en día se sigue recuperando.

El francés fue embestido a gran velocidad por el coche de Juan Manuel Correa en la subida del Raidillon, tras salirse de la pista y haber golpeado las protecciones de la zona derecha. El monoplaza de Anthoine Hubert acabó partido en dos tras el choque durante la segunda de las 25 vueltas que estaban programadas.

El piloto francés, el cual había sido vinculado con la escudería Renault, perdió la vida en el mismo circuito de Spa-Francorchamps como consecuencia de las gravísimas heridas sufridas por el accidente. Por su parte, Correa fue trasladado al hospital en helicóptero con fracturas en ambas piernas.

O francês Anthoine Hubert morreu após um grave acidente na corrida da Fórmula 2 deste sábado, na Bélgica. O acidente também envolveu os carros dos pilotos Juan Manuel Correa, Marino Sato, Ralph Boschung e Giuliano Alesi. Depois da batida, a corrida foi cancelada. pic.twitter.com/kiYpXfpJUr — ◘𝕄𝕠𝕒𝕔𝕚𝕣 𝕄𝕖𝕟𝕖𝕫𝕖𝕤◘◘ (@VermelhoColorad) August 31, 2019

Ahora, varios meses después, la FIA ha publicado un informe que analiza las causas del accidente mortal, cuyo estudio incluye todo tipo de imágenes, testimonios y datos sobre lo ocurrido.

La FIA determina que la causa del accidente fue la pérdida de presión en un neumático del monoplaza de Giuliano Alesi, que al salir de pista dejó piezas y suciedad detrás, que fueron las que trataron de evitar tanto Ralph Boschung como Anthoine Hubert. Boschung ralentizó su marcha y Hubert se vio forzado a girar para evitar la colisión, pero impactó contra Ralph, perdiendo el alerón delantero y el control del coche.

El coche de Hubert fue repelido en dirección a la pista y Correa perdió el control de auto al impactar contra los restos también de Alesi, con lo que fue a colisionar directamente contra Hubert a 218 km/h. Todo ello provocó que el monoplaza de Hubert fuese empujado a más de 105 km/h de nuevo contra las barreras.

La FIA dice también que "una cadena de eventos resultó en una secuencia de choque prolongada y compleja que involucró a cuatro conductores, lo que finalmente condujo a un impacto de alta velocidad entre los coches de Juan Manuel Correa y Anthoine Hubert. La dinámica del impacto de automóvil a automóvil en términos de velocidad y trayectoria fue tal que se transfirió y disipó un nivel extremadamente alto de energía, traduciéndose en un trauma del que no pudo sobrevivir Anthoine Hubert y lesiones muy graves para Juan Manuel Correa. No hubo una causa específica única, pero se identificaron múltiples factores que dieron lugar a la gravedad del accidente. La investigación no encontró evidencia de que algún piloto no haya reaccionado adecuadamente en respuesta a la señal de bandera amarilla o las circunstancias en la pista y la reacción de los comisarios y del control de la carrera al desplegar servicios de señalización y rescate en relación con el accidente se considera oportuna y buena".

