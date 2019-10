Marc Márquez: "Se podía pilotar, pero con riesgo"

Marc Márquez ha explicado que "en la Comisión de Seguridad se han expuesto dos asuntos, si es posible pilotar y el nivel de riesgo".

Y enseguida contestó que "era posible pilotar, porque lo estábamos haciendo hasta la caída, y estábamos a un segundo del tiempo, así que no era nada del otro mundo, lo que pasa es que el riesgo era muy elevado, más que por el viento, que era lo que lo dificultaba, por la velocidad y las inercias de la moto en este circuito".

"Yo he dado mi opinión. Se podía pilotar, pero el riesgo era alto. Si se hace mañana por la mañana, no se acaba el mundo, y evitar riesgos siempre es positivo para todos", destacó.

Seguirá el mal tiempo

"Yo también he preguntado que si mañana hace el mismo viento qué se hará, porque sería peligroso también. Aunque en teoría mañana mejora", comentó Marc Márquez.

Otra posibilidad sería que, de persistir mañana las malas condiciones meteorológicas se pudiera disputar la carrera el lunes, a lo que el piloto de Repsol Honda fue claro "aquí ya el reglamento dice que decide Dirección de Carrera y el organizador. Aquí no tenemos voz ni voto".

Marc Márquez EFE

"El año pasado no hacía casi viento, pero a final de recta hubo una turbulencia grande, y Zarco me embistió por detrás", recordó Márquez del pasado año y agregó "cuando llegas a 340 km/h. a final de recta, siempre hay turbulencias".

"Algunos, y yo, han levantado la mano, sé que Zarco, Pol y Miller también, pero no me he fijado en más porque estaban detrás, y la mayoría ha decidido y se respeta por lo que una vez que se ha tomado la decisión, yo estoy de acuerdo, porque el riesgo era alto y no queremos que nadie se lesione", agregó el campeón del mundo de MotoGP de 2019.

Lorenzo no quería correr

El compañero de Márquez en Honda, Lorenzo, no estuvo de acuerdo con la decisión de la competición de seguir adelante con la clasificación. Este notaba que era peligroso y prefería no arriesgarse. Puso de ejemplo el accidente de Oliveira, que casi lo sufre en sus propias carnes.

"Estuve de acuerdo en suspender la clasificación. El viento era muy inconstante, sobre todo, en las curvas 1 y 3. Te podía hacer perder la rueda delantera, como le pasó a Oliveira. Es peligroso si estás solo, pero en un grupo aún más.

Lorenzo en el Gran Premio de Australia EFE

"Hoy pasó lo de Oliveira. Era muy fácil que un piloto se hubiese hecho mucho daño. Sabías que el viento te podía llevar cinco o seis metros. Yo estuve a punto", continuaba el piloto de Honda, en desacuerdo con la decisión del Comité.

Finalmente, apelaba a que el accidente del portugués ha servido de pretexto para ver las dificultosas condiciones climatológicas: "Creo que la caída de Oliveira ha servido de pretexto para hacerlo, para pararlo. No hay un medidor de peligro en cuanto a viento y cada uno tiene su opinión, como casi siempre".

