Briatore desvela las condiciones de Fernando Alonso para regresar a la Fórmula 1

Fernando Alonso sigue están en el ojo del huracán de la Fórmula 1. El piloto español siempre es objeto de especulaciones, pero esta vez ha sido Flavio Briatore, exdirector deportivo de Renault y persona cercana al asturiano, quien ha desvelado las condiciones que se tendrían que dar para un posible regreso al Gran Circo.

Para Briatore, Alonso es una persona muy especial con la que ganó dos mundiales consecutivos, de pilotos y constructores, en 2005 y 2006. El italiano ha desvelado la postura de Alonso sobre la posibilidad de retornar a los monoplazas: "Hablé con él y puedo decir que Fernando volverá a la Fórmula 1 solo si encuentra un sitio en Ferrari, Mercedes o Red Bull, de lo contrario no tiene sentido. ¿Puede volver a Ferrari? Si quieren ganar, sí", comentó en la emisora Rai Gr Parlamento.

El multimillonario también se pronunció sobre los pilotos de la actualidad: "Lo más fuertes creo que son Verstappen, Leclerc y Hamilton. El inglés no es el mejor, gana porque tiene un gran coche". "Lewis no es imbatible, es fuerte y comete pequeños errores, pero si se pusiera bajo presión sería otro asunto", añadió.

Leclerc y Schumacher

El ex de Renault cuestionó la dirección de Ferrari, asegurando que si fuera jefe del equipo, "eligiría a Leclerc como primera opción al título" por encima de Vettel. El italiano defiende que el piloto monegasco es más rápido que el alemán y "está predestinado".

Sebastian Vettel y Charles Leclerc después de una carrera. Instagram (@vettelofficial)

Por si fuera poco, Briatore analizó a Mick Schumacher. El hijo de la leyenda de la Fórmula 1 "es un buen piloto" para el italiano, sin embargo, "no está al nivel de su padre". Y es que no cree que no hay comparación posible con el que fuera su otro gran campeón junto a Fernando.

