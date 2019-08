Carlos Sainz da el único motivo por el que Fernando Alonso volvería a la Fórmula 1

Ha llegado el momento de descansar en la Fórmula 1 con el parón en el calendario y Carlos Sainz ha aprovechado para hablar en Motorsport sobre Fernando Alonso, al que admira y dedica unas bonitas palabras. Además, se ha manifestado acerca del futuro incierto del asturiano que tanto revuelo está causando.

El piloto de McLaren comenzaba argumentando que no se siente como si estuviera tratando de seguir a alguien: "Nunca me he sentido a la sombra de Fernando, porque siento que es un tipo muy grande y una gran figura de la Fórmula 1. Estoy en el quinto año de mi carrera y sin haber luchado aún por ningún podio, así que no es como si estuviera tratando de seguir a alguien o algo así".

El español continuaba admitiendo que siente admiración por el piloto asturiano: "Él siempre será Fernando y yo siempre seré Carlos. Y a ver, soy un gran admirador suyo, pero al mismo tiempo trato de seguir mi camino y trato de hacer mis cosas a mi manera".

Fernando Alonso y Carlos Sainz. Foto: Instagram (@carlosainz)

Situación de Alonso

También hizo referencia a la situación de Alonso en un momento donde su futuro está rodeado de incertidumbre: "Creo que si no ve que tenga posibilidades de ganar, no tiene ninguna ambición de estar en la Fórmula 1", a lo que añadió: "Los mejores están normalmente en los mejores coches, pero no creo que haya suficientes coches buenos para alimentar a todos los buenos pilotos que hay en la Fórmula 1".

Número de títulos

Por último volvía a elogiar al asturiano asegurando que es igual de bueno que cualquiera a pesar de contar con menos títulos: "El mejor ejemplo es mi Fernando Alonso. Todos estamos de acuerdo en que podría haber ganado algunos campeonatos mundiales más en la Fórmula 1 y simplemente no lo ha hecho. ¿Se le considera menos que a cualquier otro piloto? No lo creo. Es tan bueno como cualquier otro, pero el número de títulos es menor".

