Red Bull lamenta no haber fichado a Fernando Alonso

Adrian Newey ha recordado en Esquire España lo que pudo haber sido el fichaje de Fernando Alonso por Red Bull en 2008. Aquel año, el piloto asturiano volvió a recalar en Renault, pero antes había recibido una oferta de la escudería austriaca para fichar procedente de McLaren. Newey habla de lo que hubiera sido hacer juntado a Alonso con Vettel: "Una de esas peleas entre Ayrton (Senna) y Alain (Prost)", imagina entre el español y el alemán.

"Es una de esas cosas que por desgracia nunca ocurrió. Estuvo muy cerca. Es una verdadera lástima que no se consiguiera. Creo que hubiéramos tenido muchos éxitos juntos, pero no salió. Red Bull generalmente siempre ha intentado seguir la política de desarrollar a sus pilotos desde jóvenes, en vez de comprar talento ya existente. Esa era una pequeña consideración. Nos vimos un par de veces. Las negociaciones se hicieron en Austria. Estuvo cerca, pero no pasó", dice el ingeniero.

Trabajar con Alonso

Newey se rinde a la figura de Alonso e imagina cómo hubiera sido trabaja junto a él: "Uno de los grandes de la era reciente es Fernando Alonso. Trabajar con él hubiera sido fantástico. Parece que ha tenido mala suerte con algunas elecciones que ha hecho, pero siempre que he hablado con él ha sido muy amable".

Fernando Alonso

Finaliza alabando las cualidades del piloto astuariano: "La capacidad de Fernando para pilotar sobrepasa a menudo al coche que tiene entre manos. Creo que esa es la señal de un piloto que es grande de verdad: la habilidad para destacar a pesar de que no conduzcas un coche muy bueno", concluye.

