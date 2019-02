Valentino Rossi cumple 40 años con el décimo título como objetivo

Valentino Rossi cumple este sábado 40 años y lo hace como más le gusta, montado en su moto. 'El Doctor' ya es una leyenda del motociclismo con sus 23 temporadas a la espalda y 382 grandes premios disputados y nueve títulos cosechados.

Por él parece que no pasan los años. Este 'cuarentón' se prepara para una temporada más en la categoría reina. "Yo, a su edad, hacía tiempo ya que lo había dejado”, señala el 15 veces campeón del mundo, Giacomo Agostini, en una entrevista concedida al Quotidiano italiano. El piloto se retiró con 35 años porque ya no se divertía como antes, algo que no parece ocurrirle a Rossi, que lleva un año y medio sin subirse a lo más alto del podium pero confía en que esto sea motivo de su Yamaha y no de él.

Cuando hizo los 30, Valentino ya se mostró preocupado por la edad. Vistió una camiseta que ponía 'gallina vecchia' (gallina vieja) y ya entonces aseguraba que llevaba "regular" lo de cumplir años aunque indicó que correría algún año más. Ya van 10 y el 46 no parece que esté dispuesto a retirarse, más bien todo lo contrario.

A los 40 lo tienes todo para pilotar una MotoGP. La parte física no es tan importante como en otros deportes, como el atletismo o el ciclismo. Es importante, pero no fundamental. Cuando tienes 25 puedes vivir de otra manera, ahora tienes que trabajar más, pero en el futuro habrá más pilotos con 40 años", señalaba en Malasia hace unos días.

En esta nueva década en su vida, su gran objetivo será conseguir ese décimo título mundial que se le resiste, aunque no sería el piloto más longevo que lo consigue, pues el alemán Hermann Paul Muller ganó el título de 250cc en 1955 con 45 años y 287 días, aunque sí lo sería en conseguirlo en Moto GP.

