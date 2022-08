30 años del Dream Team: así cambiaron las vidas de los jugadores de la NBA en los JJOO de Barcelona '92

El baloncesto cambió un 8 de agosto de 1992 para siempre. El Olímpic de Badalona vio los 22 puntos de Michael Jordan para liderar la victoria de Estados Unidos ante Croacia en los Juegos Olímpicos de Barcelona. El Dream Team cosechaba un oro histórico para su país que ya habían conseguido con los universitarios, pero que nunca tuvo tanta trascendencia. Más allá del hito deportivo y de una generación reconocida como la mejor de todos los tiempos, cambiaron la vida de los profesionales de este deporte.

30 años después, Michael Jordan es propietario de una franquicia de la NBA, los Charlotte Hornets, tras ser el primer jugador mil millonario de la historia. Magic Johnson tiene poder en Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Sparks y Los Ángeles Dodgers. Larry Bird está asociado a los Indiana Pacers después de haber sido entrenador y general manager. Charles Barkley es una de las personas más influyentes en la televisión estadounidense. David Robinson es una figura en la lucha de los derechos de los afroamericanos.

Antes hubo grandes figuras como Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Julius Erving, Bill Russell, Oscar Robertson o Jerry West, pero ninguno de ellos aprovechó su influencia para crear una empresa de su propio nombre. Sin la trascendencia de los Jordan, Johnson y Bird, con el primero como uno de los mejores deportistas de siempre, no se puede entender lo que generaron posteriormente los Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant o Stephen Curry.

[El nuevo Dream Team de baloncesto de EEUU: la camada que ni había nacido en Barcelona 92]

La primera gran repercusión la provocaron en los Juegos Olímpicos. Salvo la sorpresa de Atenas 2004, donde Argentina les batió en semifinales, han dominado todas las ediciones. Solo el bronce en esa edición mancha una trayectoria impoluta desde que los NBA juegan con Estados Unidos. Son una de las grandes atracciones en cada cita. Siempre llevan a los mejores jugadores de este deporte, dan el mayor espectáculo y generan un prestigio sin el cual la cita más importante del deporte no sería igual.

Aunque en 2012 se estableció un gran debate sobre qué Dream Team era mejor, el de Barcelona '92 o el de Londres '12, la realidad es que sin esa primera gran generación la segunda no habría tenido la trascendencia que tiene la segunda. No solo les enseñaron el camino deportivamente, si no que fueron el espejo en el que se fijaron para crear una figura influyente a nivel mundial de sí mismos. De todo ello fue testigo una Ciudad Condal olímpica que disfrutó de un espectáculo irrepetible.

Jordan y Magic

Por encima de cualquier otra figura, la presencia de Michael Jordan al frente de este equipo hizo de esta generación algo único. El considerado como mejor jugador de la historia es el principal responsable de que la NBA se popularizara en todo el mundo. En pleno comienzo de la globalización, Air se convirtió en un icono cultural para toda La Tierra. Sus mates, sus suspensiones, sus jugadas históricas, sus polémicas y su imagen se convirtieron durante sus años de carrera en legado de la humanidad.

Lo que no había conseguido nadie hasta que él lo hizo es que ese legado se prolongara también tras la retirada. Todos sus éxitos los aprovechó para crear en torno a su figura un entramado empresarial hasta convertirse en el primer jugador de la NBA mil millonario de la historia. Con una marca propia de ropa que es el gran filón de Nike y múltiples propiedades entre las que se encuentran los Hornets, Jordan mostró el camino para que otros profesionales dieran rienda suelta a sus carreras.

Larry Bird, Michael Jordan y Magic Johnson.

No tan globalizada, pero sí igual de importante a nivel de Estados Unidos es la figura de Magic Johnson. La sonrisa que cambió la forma en la que debía construirse una estrella de la NBA antes que Jordan también llevó a un nuevo lugar la gestión de la imagen del profesional del baloncesto en el país norteamericano. Lo hizo con un estilo de juego preciosista, siendo un jugador completo, pero también explotando su imagen comercialmente como nadie antes lo había hecho.

Hasta su escándalo tras reconocer que contrajo el VIH le dio un nuevo lustre. La ciudad de Los Ángeles no se puede entender sin este jugador criado en Michigan. Mientras muchos le acusaron de no implicarse todo lo que debería en la lucha por los derechos de los afroamericanos como su compañero Abdul-Jabbar, él creó un legado único en la ciudad de California dando más lustre a las históricas franquicias de los diferentes deportes que siguen todos los ciudadanos del estado.

[El Dream Team cumple 25 años: "Cuando Jordan aceleraba, todos lo hacían"]

La rivalidad que entablaron Magic y Larry Bird fue histórica, pero ambos se aliaron para estar en el mejor equipo de la historia. El jugador que tenía el apoyo de los Estados Unidos más tradicionales también se convirtió en una referencia en la gestión de su carrera. El hombre que salió de Indiana como la mayor promesa de la época de los 80 conquistó Boston hasta el punto de ponerse a la altura de las dos leyendas más importantes de los Celtics: Bill Russell y Red Auerbach.

Después regresaría a su lugar de origen para formar parte de unos Pacers a los que intentó llevar a la senda del éxito como entrenador y directivo, pero que siempre serán su gran espina. Su legado va más allá de lo deportivo y se explica con el hecho de que el nombre de origen del logo de Twitter, el famoso pájaro, es Larry por él. Eso sí, se diferenció de las otras dos grandes estrellas de este Dream Team gestionando su imagen de forma más discreta.

Todos lo aprovecharon

Aunque estos tres son los más relevantes, figuras como Charles Barkley son tan importantes en la actualidad como ellos. Es uno de los profesionales más importantes en la televisión hasta el punto que en los últimos días se haya hablado de él como uno de los grandes fichajes de LIV Golf para comentar este nuevo circuito profesional. Junto con Shaquille O'Neal y Kenny Smith forman el tridente de comentaristas insignia de la NBA. Además, políticamente también es una figura.

Más de lo mismo sucede con David Robinson. 'El Almirante' es una figura muy relevante en los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos tras crear escuelas como la Academia Carver en San Antonio, la ciudad que vibró con su baloncesto en los Spurs. Clyde Drexler sí invirtió más en crear un legado empresarial tras su carrera, el mismo que hace crecer a través de sus colaboraciones con la NBA para la que es una figura importante.

Sigue los temas que te interesan