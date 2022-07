Asier Martínez y un bronce que le impulsa hacia París 2024: su mejor marca del 110 vallas está por venir

Se retiraron dos hombres que debían haber terminado por delante de él, pero Asier Martínez supo jugar con el oportunismo para ser medalla de bronce en los Mundiales de Atletismo de Eugene 2022. Mientras el Hayward Field se enfadaba con la descalificación de Devon Allen y luego estallaba con el oro y la plata de Grant Holloway y Trey Cunningham, Zizur Mayor, Pamplona y toda España vibraron a las cuatro de la madrugada con la primera presea para el país.

François Beoringyan vibró casi tanto o más que nadie. El entrenador que le ha acompañado desde la escuela sabía que había conseguido un paso importante hacia la élite. Iguala con esta medalla el bronce mundial de Orlando Ortega y logra su mejor marca que vuelve a actualizar el récord Sub23 de España. Esta es la cuestión más importante. Martínez tiene solo 22 años. Su carrera es muy larga y ya apunta hacia el metal en París 2024.

Hasta los Juegos Olímpicos, este estudiante de Políticas seguirá creciendo como lo ha hecho en los últimos años. De no poder con sus compañeros de generación en las citas Sub20 ha pasado a dejarles muy atrás. El tiempo no le ha permitido enfrentarse en una gran cita a Orlando Ortega, pero si este se recupera de sus problemas físicos y vuelve a ser el de siempre, el país tendrá dos opciones muy serias de medalla para la fecha marcada en rojo en la capital de Francia.

Asier no ha acusado ni el peso de los focos ni la presión de tener todas las miradas sobre su figura. Ha afrontado cada carrera desde las series como si fuera la última. Pero también como si fuera la primera. No ha variado ni su táctica ni sus intenciones. Siempre con el objetivo de disfrutar y de dejarlo todo en el tartán de Tokio. Sin lentillas ni gafas a pesar de ser miope, se percataba de que Allen y Parchment no estaban. Al cruzar la meta, también veía que era tercero. Ahí llegó su gran grito.

Holloway y Cunningham parecen lejos, a pesar de la juventud del segundo. También lo están el campeón olímpico Parchment y la mejor marca mundial de Allen. Pero Martínez reduce distancias con el impulso que le da este bronce. Su 13,17 segundos llegó después de salir perfectamente, cargarse la primera valla que le hizo perder algo de tiempo y completar una carrera siempre de menos a más. Su gran final le permite superar al polaco Damian Czyker.

La vida de Asier no ha sido relativamente fácil, siempre acostumbrado a estar moviéndose y sin un sitio realmente fijo. Nació en Zizur, un pequeño pueblo de Navarra, aunque realmente la mayor parte de su vida profesional transcurre en Pamplona. Mientras vive en Bilbao, donde está llevando a cabo sus estudios, la mayoría de sus periodos de entrenamiento los lleva a cabo en la capital navarra donde se encuentra su guía en esto de las vallas.

Martínez es un chico que tenía que dedicarse al atletismo sí o sí. Tanto su madre como su padre eran atletas. Sin embargo, sus inicios no estaban en la prueba que ahora le ha hecho olímpico, sino que estaban lejos de la velocidad. También tenía que superar obstáculos, pero lo hacía con el listón del salto de altura, su primer acercamiento al atletismo. Más tarde, descubrió su punta en el esprint y empezó a esquivar objetos entre zancada y zancada y no de un salto. Ahora es el tercero mejor del mundo.

