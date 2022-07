Lewandowski: "Estoy aquí para ayudar al Barça a volver a lo más alto"

El delantero Robert Lewandowski explicó, a su llegada a Miami, el principal motivo que le ha llevado a dejar el Bayern de Múnich y fichar por el Barcelona, y que no es otro que devolver al equipo a la élite europea.



"Estoy aquí para ayudar al Barça a volver a lo más alto y ganar tantos títulos como sea posible", afirmó a su llegada a Estados Unidos, donde los azulgranas ha iniciado su gira de pretemporada.



El club catalán pagará al Bayern por el internacional polaco unos 45 millones de euros más otros 5 en variables, y Lewandowski, de 34 años, firmará un contrato por tres temporadas.

Robert Lewandowski, con la selección de Polonia AFP7 / Europa Press

El goleador polaco no escondió que su rápida sintonía con su nuevo entrenador, Xavi Hernández, también le ha ayudado a tomar la decisión.



"Desde el primer momento que hablé con él, vi que sus ideas encajaban con las mías. Ha sido fácil tomar la decisión. Quiero jugar y ganar títulos y sé que con Xavi esto será muy posible. Sabe perfectamente cómo dirigir al Barça. Fue un increíble jugador y ahora es un gran entrenador. Tiene mucho futuro y yo quiero formar parte de él", sentenció.

El delantero polaco aterriza en La Liga...aunque durante años solo quiso hacerlo jugando en el Real Madrid. La historia de Lewandowski y el Real Madrid nunca podrá darse. El club blanco ha rechazado su fichaje en los últimos años y cuando lo quiso no pudo ficharlo por la negativa del Bayern Múnich. Al club bávaro llegó en verano de 2014 y solo un año después el polaco se derretía cuando le mencionaban a la institución madridista.

Pudo ser blanco

Hay un vídeo que se está haciendo viral y que corresponde a finales del año 2015. Durante un parón internacional, Lewandowski realizó una entrevista en para un medio de su país y habló del Real Madrid. No solo dejó caer que el club blanco ya se había interesado en él en más de una ocasión sino que también aseguraba que no se le podía decir 'no' a un club así.

"No se puede decir que no al Real Madrid. Ya conocen mi historia y no es momento de comentarla de nuevo", decía en la televisión polaca en noviembre de 2015. El club blanco había intentado ficharlo en 2014, después de caer eliminado en Champions contra el Dortmund con un recital de Lewandowski. Pero el delantero ya tenía un acuerdo con el Bayern y ninguna de las partes se atrevió a romperlo.

