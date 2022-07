Lewandowski se declaró al Real Madrid: su guiño que ahora es viral por su fichaje por el Barça

Robert Lewandowski jugará en el FC Barcelona. Tras semanas de rumores y de tira y afloja, el club azulgrana ha llegado a un acuerdo con el Bayern Múnich a cambio de 45 millones de euros más cinco en variables. El delantero polaco aterriza en La Liga... aunque durante años solo quiso hacerlo jugando en el Real Madrid.

La historia de Lewandowski y el Real Madrid nunca podrá darse. El club blanco ha rechazado su fichaje en los últimos años y cuando lo quiso no pudo ficharlo por la negativa del Bayern Múnich. Al club bávaro llegó en verano de 2014 y solo un año después el polaco se derretía cuando le mencionaban a la institución madridista.

Hay un vídeo que se está haciendo viral y que corresponde a finales del año 2015. Durante un parón internacional, Lewandowski realizó una entrevista en para un medio de su país y habló del Real Madrid. No solo dejó caer que el club blanco ya se había interesado en él en más de una ocasión sino que también aseguraba que no se le podía decir 'no' a un club así.

"No se puede decir que no al Real Madrid. Ya conocen mi historia y no es momento de comentarla de nuevo", decía en la televisión polaca en noviembre de 2015. El club blanco había intentado ficharlo en 2014, después de caer eliminado en Champions contra el Dortmund con un recital de Lewandowski. Pero el delantero ya tenía un acuerdo con el Bayern y ninguna de las partes se atrevió a romperlo.

Al Madrid le siguió interesando Lewandowski los años siguientes. Fueron temporadas de rumores, con las sospechas que se multiplicaban con la visita de Cezary Kucharski, entonces representante del delantero, al palco del Santiago Bernabéu durante un partido. Esto también ocurrió a finales de 2015.

Volviendo a aquella entrevista, el periodista quiso ahondar en el asunto y le preguntó a Lewandowski si las negociaciones ya habían comenzado. El polaco se tomó unos segundos para reírse y luego contestar: "No, no ha habido contactos...".

Además, reconocía que estaba aprendiendo español: "Hablo un poco porque tengo compañeros que hablan español y portugués, pero no me comunico bien". Entonces el periodista le decía que era un buen momento para aprenderlo mejor porque era la segunda vez que el Real Madrid le quería fichar: "¿La segunda?", contestó entre risas.

Entonces Lewandowski tenía contrato con el Bayern por cuatro años más, hasta 2019: "La gente habla mucho y no estoy al tanto de los rumores. No sé lo que va a pasar el próximo verano. Cuando se acabe la temporada ya hablaremos. Por ahora soy feliz en Múnich".

¿Toda tu vida queriendo irte al Real Madrid para luego quizá terminar en el FC Barcelona? Ok Maik Barthel, exagente de Lewandowski

Pini Zahavi, cercano a Joan Laporta, ha sido la persona clave en el fichaje de Lewandowski por el Barça. Sin embargo, los que trabajaron antes con el delantero saben cuál fue siempre su deseo. Esto dijo hace un mes Maik Barthel, dueño de la agencia que representó al polaco: "¿Toda tu vida queriendo irte al Real Madrid para luego quizá terminar en el FC Barcelona? Ok".

