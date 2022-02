El acoso sufrido por Mikaela Shiffrin en los Juegos de Invierno por no ganar: "Perra tonta"

"La perra tonta ni suiqera puede hacer la única cosa que se supone que debe hacer bien". "No consiguió todas las medallas y ahora se está volviendo loca". "No puedo esperar a que termines para que no tengamos que ver tu cara de perdedora fracasada nunca más". Son algunas de las frases de acoso que ha denunciado Mikaela Shiffrin, medallista olímpica en los Juegos de Invierno que en Pekín 2022 no ha conseguido llevarse ningún metal.

La joven de 26 años es uno de los grandes nombres del esquí alpino. Sin embargo, en esta última cita no pudo obtener ninguna presea que aumentara su palmarés. Una derrota tanto para ella como para Estados Unidos que ha despertado una oleada de ataques en redes sociales. La propia atleta lo ha denunciado en sus cuentas oficiales, recogiendo algunos de estos insultos y exponiéndolos ante todos sus seguidores en un nuevo alegato en favor de la salud mental.

Shiffrin, entre otras cosas, ha tenido que soportar que digan que "se ha vuelto loca", que "por fin" tiene lo que merece o que "es una desgraciada" que "debería haber abandonado la pista inmediatamente después de estrellarse para salir del camino y de los focos". Ella, lejos de derrumbarse tras sus malos resultados, ha incidido en que seguirá trabajando y ha recibido el apoyo de grandes nombres como Simone Biles.

"Levántate porque puedes, porque te gusta lo que haces cuando no está infestado de la gente que tiene tanto ocio hacia ti. Solo levántate. No siempre es fácil, pero tampoco es el fin del mundo fallar. Fallar dos veces. Fallar cinco veces. En las olimpiadas", ha destacado la propia Shiffrin en redes sociales.

Compañeras como Perrine Laffont, francesa de 23 años y también medallista olímpica, han trasladado su apoyo a la estadounidense. "¡Ningún atleta debería recibir este tipo de mensajes! Estas personas no tienen idea de todos los sacrificios que hacemos todos los días por nuestro deporte. Todos los atletas deberían ser apoyados y no avergonzados, porque sí, yo también recibí este tipo de mensaje después de mi "decepcionante cuarto lugar"", ha señalado Laffont.

🤮Aucun athlète ne devrait recevoir ce type de message!Ces gens n’ont aucune idée de tous les sacrifices que l’on fait au quotidien pour notre sport. Chaque athlète devrait être supporté et non shamé!Car oui moi aussi j’ai reçu ce genre de message après ma ‘décevante 4ème place’ https://t.co/qu20cLzE4q — Perrine Laffont (@LaffontPerrine) February 17, 2022

La importancia de Biles

Simone Biles, por su parte, ha pedido a Shiffrin que "al final del día" recuerde que sigue "siendo una de las mejores atletas del planeta". Un mensaje muy importante ya que la gimnasta se convirtió en la referencia de los últimos Juegos Olímpicos por poner la salud mental como un tema fundamental a la hora de tratar a los deportistas profesionales.

La medallista, cabe recordar, renunció a varias pruebas al no verse capacitada psicológicamente para competir. Su gesto dio la vuelta al mundo, generó también muchísimas críticas y logró concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental.

