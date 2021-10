Miguel Carballeda: "En cada paralímpico hay una historia de superación que debe ser conocida"

Los Juegos Parlímpicos de Tokio 2020 han sido todo un éxito para España. Las 36 medallas logradas superan a las 31 conseguidas en Río de Janeiro en 2016. Además, las circunstancias especiales por la pandemia añaden un valor extra al papel del equipo español en Japón.

El trabajo del Comité Paralímpico Español ha sido clave para que los deportistas llegaran en perfectas condiciones a Tokio. Miguel Carballeda, presidente del CPE, visita EL ESPAÑOL para hacer balance del duro trabajo realizado y detallar el plan estrátegico que se seguirá en el próximo ciclo para continuar mejorando los resultados.

Miguel Carballeda (Pontevedra, 1959) lleva al frente del Comité Paralímpico Español desde 2004 y sigue con la ilusión y el compromiso del primer día. Su trabajo, completamente altruista, ha servido para que el deporte paralímpico tenga cada vez más visibilidad en España. Además, continúa luchando por la igualdad e intentando mejorar las condiciones de los deportistas en su a veces difícil día a día.

La pandemia supuso un reto mayúsculo. El CPE tuvo que trabajar sin descanso para que los deportistas pudieran seguir entrenando en casa e incluso muchas veces haciendo una labor psicológica importante con ellos para que continuaran con la preparación para Tokio 2020. Carballeda y su equipo diseñaron un plan con cinco burbujas en España antes de viajar a los Juegos y el resultado no pudo ser mejor: ningún contagiado por la Covid-19 y todos los deportistas compitieron en perfectas condiciones.

El presidente del Comité Paralímpico Español destaca también el papel de los patrocinadores, o "compañeros de viaje" como a ellos se refiere, para que nuestros deportistas de élite puedan entrenar, competir y conseguir grandes resultados internacionales. Además, Carballeda celebra que por fin el CSD haya igualado para París 2024 las recompensas económicas por cada medalla. Ya no habrá distinciones en ese aspecto entre Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Un paso más para la igualdad.

¿Cómo valora la actuación de la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020? ¿Qué nota le pone a España?

Ha sido ejemplar en lo deportivo: 36 medallas y hemos mejorado el resultado del Río. Teníamos nuestros temores por la parada de la pandemia, no sabíamos cómo estaban el resto de países. A nuestros deportistas les doy un sobresaliente en comportamiento, en la manera de afrontar la preparación y la competición.

¿Cómo ha sido la preparación de nuestros deportistas paralímpicos con la pandemia?

Ha sido todo muy difícil. Primero, existía desconocimiento: qué pasos teníamos que dar y no equivocarnos. Después tuvimos que acercarles material a sus casas para que no perdieran la forma. En algunos casos ha habido que subir pisos con grandes pesos. También ha habido que convencerles para que volvieran a los entrenamientos y a la normalidad.

Hemos diseñado un plan que ha funcionado. Hemos creado cinco burbujas por España para hacer una preparación específica durante varias semanas. De ahí, han ido directamente al avión para ir a Tokio. España ha sido uno de los países que no ha tenido contagios en sus deportistas, eso defiende el trabajo hecho. Al principio era molesto, pero ha dado sus frutos.

¿Hay margen de crecimiento de cara a París 2024?

Yo creo que sí. Vienen los jóvenes que están apoyados por marcas solidarias importantes y que han aguantado la pandemia. Ahí siguen apoyándonos. Vamos ayudándoles desde pequeños y tratamos con las federaciones para que sean considerados como deportistas. Ha sido difícil este proceso, hemos estado todos histéricos perdidos antes de competir. Pero todo ha merecido la pena.

Si queremos igualdad, tendremos que hacer un esfuerzo y seguir recibiendo reconocimiento

¿Qué otros objetivos se fija el CPE para este nuevo ciclo olímpico?

Estamos a poco más de 1.100 días para París. Tendremos un nuevo planteamiento después de que el Consejo Superior de Deportes nos haya asegurado que los paralímpicos recibirán el mismo premio por conseguir una medalla. Esto ocurría en otros países y tenía que pasar en España.

Tenemos que mejorar en encontrar nuevos valores, invitarles a hacer deporte. Un niño, tenga o no discapacidad, tienen la tablet, la videoconsola... Es más difícil pedirles que entrenen, que hagan ejercicio.

Si queremos igualdad, tendremos que hacer un esfuerzo y seguir recibiendo reconocimiento. La sociedad ha respondido, llama a nuestros deportistas por su nombre y apellido. La pandemia ha tenido mucho que ver en esto, la superación en todos los sectores sociales.

¿Está llegando cada vez más el deporte paralímpico al gran público?

Sí. Los medios de comunicación son vitales, sois la ventana de lo que interesa. Se ha demostrado que estos Juegos Paralímpicos han tenido más interés que muchos deportes. Sobre todo, hay una historia de superación detrás, con corazón y que debe ser conocida.

Nuestros representantes en la ceremonia de inauguración, por ejemplo, lo eran. Una mujer con discapacidad intelectual y una persona que de niño se subió a una torre eléctrica, tuvo una descarga y sigue viviendo amputada de los dos brazos y una pierna. También elegimos como abanderada en la de clausura a Marta Fernández. Tiene paralísis cerebral, es gemela de una hermana que no tiene discapacidad y se ha venido de Tokio con todos los metales.

Las mujeres han ganado el 41% de las medallas, aunque eran el 33% de la delegación. ¿Se van dando pasos hacia la igualdad en el deporte paralímpico?

Se van dando pasos, pero no se puede quedar aquí. En Río ya nos pasó. La capacidad de superación de la mujer también está ahí. Ellas lo han demostrado en la piscina, en la pista... nos han ayudado a que nuestro país sea mejor. No están de prestado, están por derecho propio, con una mochila llena de medallas, sueños y hechos. No lo alteremos nosotros, dejemos que fluya. Hemos pedido igualdad de oportunidades toda nuestra vida, no limitemos a las mujeres.

¿Cómo es el trabajo en el Comité Paralímpico Español el resto del ciclo olímpico, más allá de los Juegos? Ahí el papel de los patrocinadores cobra más valor para que los deportistas puedan llevar sus carreras.

Llamarle solo patrocinadores es quedarse corto. Son compañeros de viaje imprescindibles. Después de una crisis económica y una pandemia, todos ellos han dicho que siguen con nosotros porque están orgullosos con el ejemplo de superación de los deportistas. Sobre todo, son empresas responsables que han sabido ver esa responsabilidad al ayudar al eslabón más débil.

Ojalá Madrid se haga más grande, más fuerte y más solidaria con unos Juegos Olímpcios

¿Habrá un cambio generacional de cara a París 2024?

Sí. Sin echar a nadie, porque nosotros estamos encantados con nuestros deportistas. En el deporte paralímpico, la edad media es más alta. El deporte es un medio para rehabilitarse entre aquellos que llegan a la discapacidad más tarde. Pero necesitamos encontrar jóvenes que sean capaces de hacer un esfuerzo. Dejar aparcado el teléfono móvil y decir: voy a entrenar porque quiero ser deportista de élite.

En eso estamos y nos ayudan nuestros patrocinadores y las federaciones de nuestro país. Ellos tienen que hacer que el deportista, sea discapacitado o no, se sienta uno más en su deporte. Es el camino hacia la igualdad de oportunidades.

Mirando más a futuro, en las últimas semanas se ha vuelto a impulsar una posible candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Estamos más cerca de ver a la capital de España como sede?

Sería de justicia. Madrid tiene capacidad, gente, clima, alegría y felicidad en las calles para recibir unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Lo hemos intentado tres veces, la última con Japón. Podíamos haber sido los organizadores en plena pandemia.

Están repartidos los Juegos hasta 2032. Tenemos París, Los Ángeles y Brisbane. Si Madrid lo valora, el Ayuntamiento lo valora y los ciudadanos quieren, el Comité Olímpico y el Paralímpico estaríamos encantados. Ojalá que esta ciudad, la capital de España, se haga un poco más grande, más fuerte y más solidaria con unos Juegos. Podrían ser los del 2036, ¿por qué no?.

¿El cambio de formato en la elección de la sede de los Juegos Olímpicos que se ha vivido con la selección de Brisbane beneficia o perjudica a una futura candidatura de Madrid?

Sobre todo no nos hace perder un tiempo precioso. Es importante que se valore y se sepa si la ciudadanía está por la labor. Yo que viví la Barcelona después de los Juegos Olímpicos, viví una Barcelona diferente, más abierta al mundo y con una gran marca. Madrid se lo merece también. Estamos en buenas condiciones de organizar los mejores Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la historia.

Para terminar y haciendo nosotros, los medios de comunicación, autocrítica, ¿tiene el deporte paralímpico más visibilidad o todavía tenemos que darle más cobertura? Puede darnos un 'palito' si quiere.

Hemos avanzando mucho en los últimos años y os lo agradecemos, pero creo también que queda mucho camino por recorrer por aquello de la igualdad de oportunidades. Yo prefiero motivaros, lo de los 'palitos', de ninguna forma. Motivación, probarlo, conocernos, tratarnos como a cualquier otra persona y descubrir lo que hay dentro de cada persona con discapacidad que se supera cada día. Creo que nos lo merecemos, somos gente feliz y agradecida.

