El equipo español que representó a la AEPJG en el campeonato.

La Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf (AEPJG) terminó en octava posición del prestigioso torneo disputado en Sussex, Inglaterra. La AEPJG presentó, además, la candidatura para organizar la Nations Cup 2027 en la Costa del Sol.

El Costa del Sol Spain Golf termina octavo en en el Campeonato de Europa de Periodistas disputado en Sussex

El European Masters of GolfPlaying Journalist, lo que conocemos en España como el Campeonato de Europa de Periodistas, ha terminado su decimotercera edición (la primera celebrada en Reino Unido) con una octava plaza para el equipo español Costa del Sol Spain Golf Team.

El terreno elegido para esta prestigiosa contienda fueron dos campos al sur de Londres, el National Golf & Spa en Uckfield, en el condado de Sussex, Inglaterra.

“La ubicación era magnífica, al sur de Londres, y los dos campos de golf han sido extraordinarios. El campo Este era un poco más largo, pero a la vez más amable y factible para hacer mejores resultados. El West (Oeste) es un campo precioso, rodeado de robles bicentenarios y abundante en fauna, pero los greens eran especialmente complicados, con demasiados tripateos”, explicaba Miguel Carnero, vicecapitán del equipo español.

El equipo español terminó tras dos jornadas de competición en octava posición, subiendo una plaza con respecto a la pasada edición. La victoria correspondió al equipo francés, los defensores del título, por segundo año consecutivo y llevan dos de dos: segundo año que participan en el torneo y segunda victoria. En segunda posición terminó el equipo que representaba a Dinamarca y la tercera plaza fue para Alemania, que se adelantó por un punto a otro de los países favoritos, Italia, que terminó en cuarta posición.

El mejor del equipo español, patrocinado Costa del Sol y la Forty Golf Cup, fue Miguel Ángel Box, periodista de RNE, que se clasificó como el tercer mejor jugador de la competición individual.

Nations Cup 2027

La AEPJG presentó al final del torneo la próxima cita de la prensa internacional, que será la Nation’s Cup 2027. La competición oficial se disputará en los campos de Flamingos y El Paraíso; además del tradicional Torneo Paralelo para invitados que se jugará en Atalaya Old, Atalaya New y Flamingos, y para el que se espera la afluencia de muchos países.

Durante la semana se organizarán diferentes eventos en Estepona, Benahavís y Marbella.

La Nation’s Press Cup es un torneo internacional bienal de golf amateur que enfrenta a equipos de periodistas de diversos países europeos, y que trasciende de este ámbito con algún país invitado fuera del Viejo Continente.

La competición aúna a periodistas de todo el mundo que representan a sus países en equipos de 10 jugadores.

Durante el torneo, que incluye modalidades como Texas Scramble y Fourballs, se organiza un Torneo Paralelo para invitados, periodistas y personalidades ligadas al golf.

La primera edición se organizó en Almería con un cuadrangular que ganó España en El Toyo y que dio origen a esta competición bienal. Desde entonces se ha celebrado ininterrumpidamente en Portugal, República Checa, Austria, Italia, Países Bajos y volvió a España en 2021 al campo canario de Meloneras Golf, con victoria de Alemania y una muy meritoria segunda posición de España.

La de 2027 será por tanto la tercera ocasión en que España organice este prestigioso torneo internacional amateur de los periodistas.

Asimismo, se presentaron dos candidaturas para la próxima edición del European Masters of Golf Playing Journalists 2028 que se podría celebrar en Francia, en el campo internacional de Evian; o en Dinamarca. La decisión sobre la sede de este torneo no se tomará probablemente antes de la Nation's Cup de 2027.