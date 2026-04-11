Dustin Johnson, golfista, sobre sus inversiones: "Nosotros fuimos los que asumimos el riesgo"

Dustin Johnson, ex Nº 1 del mundo y dos veces ganador de un 'major', ha pasado de ser un referente del PGA Tour a convertirse en uno de los rostros más visibles de LIV Golf.

Pero su cambio no ha sido solo deportivo: detrás de esa decisión está un cálculo financiero y de riesgo que ha definido su carrera fuera del campo tanto como sus victorias dentro de él.

Johnson fue uno de los primeros grandes jugadores en fichar por LIV Golf, aceptando un contrato de alrededor de 125 millones de dólares en 2022, según se ha calculado en las listas de Forbes sobre golfistas mejor pagados del mundo.

En su primera temporada ya superó los 30 millones solo en premios competitivos, sin contar la parte fija de su contrato, lo que situó su ingreso anual muy por encima de lo que ganaba solo en el PGA Tour.

En entrevistas posteriores, el estadounidense ha dejado claro que su paso a la liga saudí se entendió desde el punto de vista financiero. En un comunicado de LIV, aseguró: "Este equipo está preparado para los grandes momentos, y 2026 nos brinda la oportunidad de dar un paso más", subrayando que LIV le permite afrontar nuevos retos con una solvencia económica mucho mayor".

En otra reflexión sobre su rol en LIV, Johnson ha defendido la apuesta de los jugadores que se fueron: "Somos nosotros los que asumimos el riesgo por todo".

Con esa frase Johnson explica que los jugadores de LIV arriesgaron su reputación, su futuro en el circuito tradicional y su relación con el ecosistema del golf establecido, a cambio de contratos de alto impacto y una visión de negocio a largo plazo.

Una fortuna que supera los 100 millones

Dustin Johnson ha pasado de ser un pura competencia a convertirse en un deportista con una estructura financiera diversificada. Sus ingresos se reparten entre premios, contratos con LIV, rodajes de series y, sobre todo, patrocinios con marcas como Adidas, TaylorMade y otras empresas que han mantenido su vínculo con él incluso tras su salida del PGA Tour.

Publicaciones de perfil financiero estiman que su patrimonio neto ronda los 150 millones de dólares, fruto de sus contratos de LIV, premios y acuerdos comerciales acumulados a lo largo de los años.

Johnson ha reconocido que la parte de sus ingresos que proviene de fuera de los campos de golf ha aumentado de forma espectacular, permitiéndole pensar en el largo plazo y planificar su vida tras el deporte.

Inversiones y visión de futuro

Aunque no suele hablar de inversiones concreta como fondos o acciones, la estructura de su carrera encaja con un modelo de inversión en su propia marca: propuestas de 'content', apariciones en series como el documental de LIV o en campañas de marcas, y acuerdos multianuales con LIV Golf.

Renovar su contrato con LIV Golf en 2026, con un compromiso a varios años, también se interpreta como un paso para asegurar ingresos estables mientras administra su imagen y posibles negocios paralelos fuera de la competición.

En resumen, Dustin Johnson ha dejado de ser solo un campeón de golf para convertirse en un deportista-inversor que ha asumido un riesgo deportivo y personal para cambiar a LIV, sabiendo que el precio era la crítica y la incertidumbre, pero que la recompensa se ha materializado en ingresos, seguridad económica y un rol central en el nuevo ecosistema del golf global.