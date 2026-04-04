Tiger Woods huye de EEUU tras prometer que buscará tratamiento y publican su foto policial con uniforme de preso

Tiger Woods ha abandonado Estados Unidos rumbo a Suiza, apenas horas después de que se hiciera pública una segunda foto policial en la que aparece con uniforme de preso, en pleno proceso judicial por su reciente arresto por conducir bajo los efectos de una sustancia desconocida tras un accidente de coche en Florida.

Según la documentación judicial presentada en el condado de Martin, un juez de Florida autorizó al golfista a salir tanto del estado como del país para someterse a un tratamiento en el extranjero, dentro de un programa de ingreso calificado como "intensivo, altamente individualizado e integrado médicamente".

La petición fue formulada por su abogado, Douglas Duncan, que argumentó que la privacidad del deportista "ha sido vulnerada de forma reiterada" en Estados Unidos y que, por ese motivo, no podía recibir la atención que sus médicos consideran necesaria.

En paralelo a esa autorización judicial, distintos medios estadounidenses han informado de que el avión privado de Woods aterrizó en Zúrich en la madrugada del viernes, en lo que se interpreta como el primer movimiento del exnúmero uno del mundo para iniciar ese tratamiento lejos del foco mediático.

Aunque no ha habido confirmación oficial de que el propio jugador estuviera a bordo, la secuencia coincide con el calendario fijado por el tribunal y con el anuncio público de Woods de que se apartaría temporalmente del golf para centrarse en su salud.

La segunda foto policial

La nueva imagen divulgada en las últimas horas, en la que Woods aparece con el mono de preso, procede de su ingreso en la cárcel del condado tras el arresto del 27 de marzo, cuando su vehículo volcó después de impactar con otra camioneta en una carretera cercana a su residencia en Jupiter Island.

La segunda foto policial de Tiger Woods tras su detención, en la que aparece vestido de preso Martin County Sheriff's Office

Esa segunda foto se suma al primer retrato policial difundido el mismo día del accidente, que ya había alimentado la atención mediática en torno al caso y a su estado físico y mental.

El sheriff del condado explicó que los agentes apreciaron "signos de deterioro" en Woods en la escena del siniestro, aunque una prueba de alcoholemia arrojó resultado cero y el golfista se negó a someterse a un análisis de orina, lo que derivó en un cargo adicional por rechazo a una prueba legalmente requerida.

Actualmente se enfrenta a un cargo por conducir bajo los efectos de una sustancia y a otro por esa negativa, delitos por los que se ha declarado no culpable en una comparecencia reciente ante la corte.

La promesa de tratamiento

En un mensaje publicado en redes sociales antes de abandonar el país, Woods reconoció la gravedad del momento: "Reconozco y entiendo la seriedad de la situación en la que me encuentro hoy", escribió en X. "

Voy a apartarme durante un tiempo para buscar tratamiento y centrarme en mi salud. Esto es esencial para priorizar mi bienestar y trabajar en una recuperación duradera", añadió, pidiendo respeto para la intimidad de su familia mientras dure el proceso.

El movimiento rumbo a Zúrich, avalado por el juez y enmarcado en un programa de tratamiento residencial en el extranjero, abre una nueva fase en la relación de Tiger Woods con la opinión pública, marcada ya por anteriores episodios de crisis personal.

Mientras la justicia estadounidense sigue su curso y se dilucida su responsabilidad penal en el accidente, el foco se desplaza ahora a su capacidad para cumplir la promesa de someterse a un tratamiento integral, en un intento de relanzar su recuperación personal y, eventualmente, su carrera deportiva.