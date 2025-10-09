Jon Rahm, obligado a remontar en el Open de España tras la primera ronda: "Es un día malo, pero mejor que haya sido ahora"

Jon Rahm mostró una discreta versión este jueves en la primera jornada del Abierto de España de Golf que se disputa en el Club de Casa de Campo de Madrid. El de Barrika presentó una tarjeta de 72 golpes, uno sobre el par del campo, y no quedó contento con su actuación.

Con el viento condicionando algunos de sus golpes, Rahm acabó el día con cuatro bogeys y un único birdie. Rahm compartió el partido estelar con el también español Ángel Hidalgo, defensor del título que ganó el pasado año al jugador vasco en el desempate, y con el irlandés Shane Lowry, uno de los héroes del triunfo europeo en la reciente Ryder Cup.

Además, Jon Rahm contó con el apoyo del tenista Carlos Alcaraz, que no quiso perderse la actuación de su amigo en directo. El tenista, gran aficionado al golf, aprovechó la ocasión para poder ver los mejores golpes del día en persona.

Unas condiciones adversas

“No las esperaba, pero eso suele suceder. Son greenes, no me acuerdo, no sé si los han cambiado desde que los hicieron. Si no los han cambiado, tienen casi 60 años, es un poco lo que sucede. No todos están igual y siempre hay alguno que está más duro que otro. Pero no, mi pelea ha sido más con el viento. No siento que haya jugado muy mal, el swing lo he sentido bastante bien y no he conseguido acertar con el viento, la verdad. Ha sido un día frustrante".

Después de la Ryder

"Lo bueno y lo malo del golf es que da igual lo que consigas, la semana siguiente siempre hay un torneo. Tuvimos una semana libre, hay un campeón en el Dunhill y ahora tenemos este torneo y eso es lo que pasa. No sé si para Shane y Tyrrell, igual tienen ese sentimiento un poco más, pero lo sufrimos todos.

Raúl González, en la primera jornada del Abierto de España de golf. OPEN DE ESPAÑA

Mientras preparo un torneo no es que lo tenga en mente. Le he hecho una broma en el campo a Shane y no sé en qué hoyo era. Le dije: 'no te preocupes, has metido un putt que pocos en su vida van a poder decir que han metido’. Es un momento histórico del golf y me ha sonreído y me ha dado las gracias".

Apoyo de la afición

"Es un fastidio tener un día así. Quitando el hoyo 14 no les he dado mucho para que puedan animar. Hay cuatro días, y un día malo, si lo vas a tener, que sea el primer día, que puedes remontar. Me imagino que intentarán no regar, que lo que tiene que conseguir es que esté más duro. Así que a ver si puedo tener un buen día mañana y ponerme en una posición medio buena".

🇪🇸 Hidalgo (-1)

🇪🇸 Rahm (+1)

🇮🇪 Lowry (+4)



Los favoritos se enfrentan a lo inédito en un estreno complicado.#OpenEspana — Open de España presented by Madrid (@OpendeEspana) October 9, 2025

La altitud de Madrid

"Con los años que hemos venido ya tenemos una buena idea. Hay que entender que a las nueve y media, cuando no hace calor, no hace falta ajustar mucho y a lo largo que pasa el día hay que ir ajustando un poco. Esos días de mañana cuesta un poco más, saliendo tarde mañana ya no.

Creo que depende del golpe que quieras pegar, de cómo lo pegues con la bola. Pero teniendo la suerte de tener un caddie muy profesional con mucha experiencia, es suficiente".