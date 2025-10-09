La emoción de Carlos Alcaraz al saludar a Shane Lowry, el héroe de la última Ryder Cup: "Empecé y no puedo parar"

Carlos Alcaraz no suele titubear en los momentos grandes. Acostumbrado a las pistas centrales de los Grand Slams, donde ha conquistado seis títulos a sus 22 años, el murciano vivió un momento inusual este miércoles en el Club de Campo Villa de Madrid.

Allí, frente a un pequeño público y con un palo de golf en la mano, admitió sentirse "muy tenso" y se vio esa emoción al saludar y jugar junto a Shane Lowry, flamante héroe europeo de la Ryder Cup 2025.

La escena tuvo lugar durante el Pro-Am del Open de España de Golf. En lugar de una raqueta, Alcaraz empuñaba un driver.

El murciano confesó que su primer golpe estuvo marcado por los nervios: "Estaba muy tenso", reconoció nada más salir al tee del hoyo 1.

Su respeto por el golf es profundo y sincero. Lo considera su gran pasión fuera del tenis y lo practica "siempre que puede". Incluso llegó a bromear durante la ronda: "Le dedico al golf más horas que un reloj".

Two weeks ago: Lowry wins the Ryder Cup

Today: Lowry caddies for Carlos Alcaraz#OpenEspana pic.twitter.com/zw7oFf2X8q — DP World Tour (@DPWorldTour) October 8, 2025

Aunque la tensión fue evidente al inicio, bastaron seis hoyos para que el número uno del mundo comenzara a soltarse.

A partir de ahí, su swing se volvió más natural y consiguió ejecutar lo que varios testigos definieron como "el golpe del día", lo que desató los aplausos de jugadores y asistentes.

Four holes with Carlos Alcaraz 👀#OpenEspana pic.twitter.com/Mm8Wsf9PAl — DP World Tour (@DPWorldTour) October 9, 2025

Héroes en Nueva York

Shane Lowry, campeón del Open Championship y protagonista absoluto de la última Ryder Cup, compartió los segundos nueve hoyos con Alcaraz.

Su presencia en Madrid llegaba con el eco todavía reciente del putt de más de tres metros que embocó en el hoyo 18 de Bethpage Black (Nueva York), asegurando el triunfo europeo por 15-13 ante Estados Unidos.

Luke Donald levanta el trofeo de la Ryder Cup 2025 Reuters

"Le dije a mi caddie: tengo la oportunidad de hacer lo más grande de mi vida", recordó Lowry sobre aquella bola histórica.

Su temple aquel domingo contrasta con la cercanía y sencillez que mostró en Madrid. Al referirse a Alcaraz, el irlandés no dudó en elogiarlo: "Por lo que he podido ver, puedo asegurar que su golf es bastante mejor que mi tenis", dijo entre risas.

Unas semanas antes del éxito europeo en Nueva York en el campo de Bethpage Black, Carlos Alcaraz también se proclamó campeón, pero en este caso de su segundo US Open.

De Rahm a Lowry

El evento fue ideado para que Carlos Alcaraz jugara con dos figuras distintas. En los primeros nueve hoyos lo acompañó Jon Rahm, tres veces campeón del Open de España y uno de los rostros más emblemáticos del golf español.

También formaron parte del grupo Feliciano López y Borja Pácido Vera. La química entre Rahm y Alcaraz fue evidente desde el principio.

"Hubo gran complicidad", aseguraron los organizadores, con el vasco felicitando a Carlitos por sus mejores golpes.

Carlos Alcaraz, junto a Jon Rahm en la previa del Open de España de golf. OPEN ESPAÑA

Pero el verdadero cambio emocional llegó cuando Shane Lowry tomó el relevo de Rahm. Alcaraz, consciente de estar ante una leyenda reciente del golf europeo, vivió el resto de la ronda con entusiasmo.

Ambos deportistas compartieron impresiones, anécdotas y una conversación que dejó claro cuánto admira el tenista a los profesionales del golf. "Empecé a jugar hace tres años y medio y no puedo parar", le confesó.

Open de España 2025

La jornada fue la antesala del Open de España 2025, que arrancó oficialmente este jueves. El torneo, con veintiún golfistas españoles en liza, tiene en Rahm a su principal atractivo, aunque el vizcaíno no tuvo el mejor arranque.

El vizcaíno completó su ronda con 72 golpes (+1), lejos del -5 que lograron Marco Penge y Frédéric Lacroix. Ángel Ayora, con -4, fue el mejor español del turno matinal.

Lowry, por su parte, no brilló en lo deportivo (75 golpes, +4), pero su impacto humano en el evento es incuestionable.

La posibilidad de compartir campo con Carlos Alcaraz generó un interés mediático que sirvió para elevar el perfil del torneo ante la afición generalista.

El propio Lowry destacó esa conexión entre deportes: "Lo bueno del golf es que te permite compartir experiencias con los mejores deportistas de otras especialidades, y jugar con Carlos ha sido un placer".