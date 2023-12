El PGA Tour suspende a Jon Rahm por su multimillonario acuerdo con el LIV Golf

Los efectos de la firma de Jon Rahm (Barrika, 1994) por el circuito saudí no se han hecho esperar. El golfista español ha sido suspendido por el PGA Tour tras la confirmación del multimillonario contrato, de entre 500 y 600 'kilos', que ha firmado con el LIV Golf.

El PGA Tour ha informado al resto de jugadores de la suspensión de Jon Rahm, tal y como recoge el portal Golf Digest. Esto tiene una gran importancia para la próxima temporada, puesto que los resultados logrados por el golfista de Barrika en el curso 2022/2023 no contarán en la lista de puntos para la elegibilidad en los torneos del año que viene.

"De acuerdo al reglamento del PGA Tour, se le ha notificado a Jon Rahm que está suspendido y que ya no es elegible para participar en los torneos del PGA Tour tras su asociación con otros torneos no autorizados", recoge la cadena estadounidense NBC del memorando enviado por el PGA Tour a sus jugadores.

Jon Rahm desaparece del ranking de la FedEx Cup, beneficiando así a varios jugadores para el 2024. El español ocupaba el puesto 18 de la clasificación y con su salida, por ejemplo, se produce el ascenso del canadiense Mackenzie Hughes de la plaza 51 a la 50, lo que le permitirá contar con una plaza en los ocho torneos más importantes del circuito.

El estadounidense Alex Smalley también sacará provecho de esta circunstancia. Sin Rahm, sube al puesto 60 y podrá participar en el AT&T Pebble Beach y en el Genesis Invitational. El golfista chino Carl Yuan, por su parte, mantendrá su tarjeta al ascender hasta la posición 125 del ranking.

Tony Finau se queda en el PGA

El PGA Tour todavía no cierra su lista de elegibilidad y no lo hará hasta el 31 de diciembre, debido a posibles salidas del circuito que sigan los pasos de Jon Rahm hasta el LIV Golf. Quien no lo hará, confirmado ya, es el estadounidense Tony Finau. Uno de los principales rostros del PGA, en torno al que circulaban fuertes rumores de su marcha al circuito saudí, se quedará donde está, al menos, durante 2024.

La noticia la dio el propio Finau, de 34 años, en su cuenta de Instagram: "¡Estoy muy ilusionado de cara a 2024 y ansioso por disputar mi décima temporada en el PGA Tour! ¡Y encantado de poder defender mis títulos en México y Houston!", señaló.

¿Qué es el LIV Golf?

Arabia Saudí, a través de su Fondo Público de Inversión, decidió crear su propio circuito en 2021, el LIV Golf, para rivalizar con el PGA Tour y el DP World Tour (antiguo circuito europeo). Lo hacía a base de talonario, con ofertas multimillonarias que varios de los jugadores más importantes del planeta no pudieron rechazar.

Phil Mickelson, leyenda absoluta, fue su fichaje bandera con un contrato de unos 200 millones de dólares. Nombres importantes como Sergio García, Ian Poulter, Bryson DeChambeau o Brooks Koepka, siguieron su estela. La fuga de talento generó una crisis de consecuencias imprevisibles. Ahora, el movimiento con Rahm es sin duda un 'all-in'. Tras varios intentos han conseguido a llevarse a uno de los mejores golfistas del mundo y ya tienen la cabeza de cartel ideal para su circuito.

