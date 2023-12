Arabia Saudí vuelve a tentar a Jon Rahm con una oferta multimillonaria para unirse al LIV Golf

Jon Rahm, en el Acciona Open España of Golf, celebrado en Madrid, en octubre de 2021. AFP7 / Europa Pres

Arabia Saudí no ceja en su empeño de seguir acumulando a su alrededor a las mayores estrellas del deporte. A través de una lluvia de millones ha ido recolectando torneos, eventos o jugadores durante los últimos años, pero siempre parece que quieren más y no desisten en su intención de continuar fichando.

Hace apenas un par de años creo el LIV Golf para batirse en duelo con el PGA, el circuito con más solera dentro del golf. Apostó por grandísimas estrellas, mediante contratos millonarios, y algunas de ellas como Sergio Fernández, Phil Mickelson o Dustin Jonhson decidieron dar el paso. Sin embargo, hubo otras que se mantuvieron fieles como Rory McIlroy o Jon Rahm.

El ganador del último Masters de Augusta se ha convertido nuevamente en objetivo de la liga de golf saudí. El LIV ya prepara prácticamente un cheque en blanco para llevarse a uno de los mejores jugadores del mundo y está dispuesto ofrecerle una cifra desorbitada. Quieren tenerle a toda a costa y ya preparan una de las mayores ofertas vistas en el deporte.

Y es que las cifras desveladas en esta operación son estratosféricas. Es decir, la superliga saudí de golf estaría dispuesta a arrebatar al PGA a Jon Rahm con un contrato que superaría los 550 millones de euros hasta 2029. Unas cantidades prácticamente inigualables y que provocarían un movimiento sísmico dentro de este deporte.

Anteriormente, Rahm ya había rechazado una oferta del LIV cercana a los 400 millones por razones deportivas. Sin embargo, la situación parece haber cambiado y el 'León de Barrika' estaría dispuesto a firmar con los saudíes, especialmente si este circuito llega a un acuerdo con el PGA para disputar los mejores torneos de América y Europa.

El interés del LIV no es nuevo por Jon Rahm. Hace un par de años ya tanteó al vasco para unirse a sus filas cuando el circuito saudí estaba en plena puesta en marcha. Ni siquiera la lluvia de millones le hizo dar de lado al histórico PGA. Es más, se mostró muy tajante a la hora de rechazar ese ofrecimiento.

"Sí, el dinero es genial, pero cuando Kelley y yo vimos lo que pasaba y empezamos a hablar de ello, pensamos: ¿cambiaría nuestro estilo de vida si gano 400 millones de dólares? No, no cambiará nada", espetó Jon Rahm tras decir "no" a esas espectaculares cifras.

Además, quiso explicar que otro de los motivos por los que no aceptaba la oferta del LIV estaba relacionado con el nuevo formato que iban a implementar en sus torneos. "Tres días para mí no es un torneo de golf, y sin corte. Es así de simple. Quiero jugar contra los mejores del mundo en un formato que ha existido durante cientos de años", incidió.

Ahora falta por ver cuál es la decisión final de Jon Rahm. Agasajado por una nueva y creciente oferta, la marcha del de Barrika del PGA podría provocar un auténtico movimiento sísmico dentro del golf.

