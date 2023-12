Míchel le deja las cosas claras a Aleix García tras su 'flirteo' con el Barça: "Se ha equivocado"

El Girona se encuentra viviendo un sueño y eso da lugar a que muchos de sus jugadores acaparen los focos. Uno de ellos fue Aleix García. El centrocampista está completando una temporada magnífico y se ha convertido en uno de los líderes del conjunto catalán. No obstante, sus últimas palabras no han gustado nada dentro del seno del club.

Aleix García se sinceró durante una entrevista emitida por Movistar + y desveló que le gustaría jugar en el FC Barcelona. Unas declaraciones del internacional español, que debutó en el último parón de selecciones con Luis de la Fuente, que han causado cierta polémica por la sinceridad al expresar sus deseos.

"Me gustaría jugar en el Barça. Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado", espetó en la mencionada entrevista el centrocampista. Pocas horas después, Míchel, técnico del Girona, se ha visto obligado a responder a su futbolista y lo ha hecho lanzándole un serio toque.

El técnico madrileño ha señalado en rueda de prensa que no le gustaron nada las palabras de su jugador y dejó un claro mensaje para él. Míchel apostó fuertemente por defender los colores del Girona en una situación de este tipo y se mostró férreo a la hora de manifestarse. Una respuesta clara y seria para terminar con este tipo de situaciones.

"Aleix se ha equivocado y ya está. Yo me acuerdo mucho de cuándo jugaba en las categorías inferiores del Rayo, de los partidos en Vallecas contra el Madrid y había más gente que celebraba los goles del Madrid que del Rayo", espetó el entrenador del Girona en su intervención ante los medios.

Bellingham y Aleix García, durante el último Girona - Real Madrid EUROPA PRESS

Apela al sentimiento

Uno de los argumentos utilizó Míchel para defender su postura fue el sentimiento que han de sentir el cuerpo técnico y la plantilla para vestir la camiseta del Girona. El técnico aludió a todos ellos deben sentirse "100%" del conjunto catalán mientras estén enrolados en el equipo.

"Espero que en Girona la gente sea solo del Girona, este es mi mensaje para nuestra afición. Necesitamos gente que sea al cien por cien del Girona. Hemos empezado un proyecto donde creo que es posible", espetó para terminar con la polémica, mandando un mensaje a todo el equipo.

Además, lo cierto es que Míchel siempre se ha mostrado cauteloso a la hora de intervenir y siempre ha tratado de rebajar la euforia que se vive dentro del seno del club, a pesar de los buenos resultados que les mantienen a la estela del Real Madrid en liga.

