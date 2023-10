Jon Rahm: "Vine a la Ryder con un papel de líder y jugar como he jugado ha sido algo increíble"

Jon Rahm fue uno de los golfistas clave en la victoria de Europa en la Ryder Cup frente a Estados Unidos. El español, que no perdió en ninguno de sus cuatro encuentros disputados, habló ante los medios de comunicación una vez conseguido su segundo entorchado.

El vasco declaró que su fallecido compatriota Seve Ballesteros sigue siendo "el espíritu que mueve a este equipo". Además, dejó claro que llegó a esta competición como líder y calificó "increíble haber jugado como he jugado".

Rahm cerró su participación en esta edición con una victoria ante Scottie Scheffler, número 1 del mundo. Por primera vez en la historia de la competición un número uno se marcha del torneo sin ganar: "Gracias a dios que lo he hecho dos veces en el 18. No voy a pensar en lo que le hemos hecho y si en lo que hemos conseguido", respondió el español al ser preguntado sobre eso.

El golfista español se acordó de la última Ryder Cup en la que sucumbieron ante los estadounidenses y calificó como "especial" este triunfo: "la verdad que es increíble. Incluso con lo que algunos hemos logrado, estas victorias son tan diferentes. El poder celebrarlo como equipo es algo inigualable. Por ahora, no sé qué decir. Qué pasada de día, con lo duro que fue hace dos años, perdiendo como perdimos. Hemos venido a aquí con jugadores nuevos, y ha sido una Ryder diferente para mí, en la que se me veía como líder. Salir a jugar como he jugado y hacer lo que hemos hecho es increíble".

Seve, en su mente

Jon Rahm fue preguntado también por Severiano Ballesteros y por si había pensado en él en este torneo: "Muchísimas, pero toda la semana. Sobre todo teniendo a José María (Olazábal) al lado. Muchísimas. Y, sobre todo, al final. Cada vez que las cosas se quedan apretadas es un poco el espíritu que mueve a este equipo, nunca rendirse, agarrarse como sea posible e intentar salvar todos los puntos que se puedan. Gracias a Dios, no sólo yo mismo, sino todo el equipo, lo hemos hecho perfecto".

Tras el triunfo ahora toca turno de la celebración, pero el golfista vasco no sabe si lo celebrará demasiado: "No sé, estoy tan cansado que no sé si llegaré muy tarde. Seré de los primeros en irse a la cama, eso como siempre. De cara a fiesta y eso, el estereotipo español yo no lo llevo adelante. Ahí fallo. A mis amigos de Bilbao les encanta estar hasta las siete de la mañana, y yo soy más de irme a la cama y despertarme a las siete de la mañana. Aguantaré todo lo posible, y o no me acordaré de lo que ha pasado o me iré a la cama pronto".

