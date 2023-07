Jon Rahm acaba segundo en el British Open de Golf con un sólido Brian Harman como campeón

"Tal y como había empezado la semana ha sido un gran final. Creo que ha sido un gran torneo y no siempre se puede ganar y estoy orgulloso de haber tenido mi mejor actuación en un Open", decía Jon Rahm después de acabar segundo el British Open de Golf 2023. Se esperaba el duelo final con Brian Harman y aunque rozó la épica, fue el estadounidense el que acabó coronándose como campeón.

Por sorpresa, Brian Harman se hizo con la victoria en el Abierto Británico. El número 26 del mundo se proclamó vencedor en el Royal Liverpool Club con una actuación inmaculada desde el primer día. El primer día acabó con cuatro baja par, en la segunda jornada con seis y en la tercera con dos. Una ventaja que terminó por ser suficiente en la última.

El ganador del John Deere 2014 y del Wells Fargo 2017 agregó así a su palmarés el British Open, cogiendo el testigo del australiano Cameron Smith, que en la presente edición finalizó en el puesto 33 con uno sobre el par. Mucho mejor fue el resultado de un Jon Rahm al que le penalizaron sus primeras dos jornadas irregulares.

Jon Rahm, durante el British Open de Golf 2023 Reuters

El tercer día del torneo comenzó su remontada con 63 golpes, incluidos ocho birdies. A pesar de haber acumulado dos sobre el par, concluyó con un -6, firmando la mejor marca individual en el Royal Liverpool Club. En la última jornada, llegó a tener opciones hasta que un bogey le sacó de la pelea por el triunfo definitivo en el Abierto Británico de Golf.

A eso le sumó el 'León de Barrika' que Brian Harman tampoco estaba fallando. Y también una intensa lluvia que no vino bien a sus intereses. Con el estadounidense casi perfecto, en el hoyo 14, Jon Rahm acabó de desconectar con un nuevo bogey. Aunque eso no evitó un segundo puesto compartido muy meritorio.

Lo que sí se llevó el golfista español fue una gran ovación por parte del público después de un birdie que le dejó despedirse de la mejor manera posible de este British Open. Un -7 que también firmó el surcoreano Tom Kim, el austriaco Sepp Straka y el australiano Jason Day.

Reacción de Rahm

Jon Rahm no quiso poner excusas: "Mi mal juego del último mes, más o menos, está más relacionado con el cansancio que con otra cosa. Esas tres semanas libres antes de venir al British me han venido increíbles y eso se nota en el campo. No quiero que sea un excusa, pero cuando ganas también quita mucho, genera un estrés, y con lo bien que había jugado, nunca me había recuperado después de Augusta y lo notaba un poco físicamente. La semana pasada es cuando me empecé a sentir igual de bien que la del Masters. Este año en cualquier caso tenía poca flexibilidad de calendario".

Además, felicitó a Harman por su victoria: "Ayer me preguntaron por Harman y respondí que las veces que ha estado para ganar -tres- ha rematado. Además tiene un muy buen juego corto y estaba jugando muy bien. Tiene garra de competidor, algo extra que cuando está arriba lo empuja a lo Patrick Reed, que igual no parece especial de tee a green, pero alrededor de green se nota la diferencia. Su semana ha sido increíble, solo nos hemos podido poner a tres golpes, estoy muy impresionado de lo que ha hecho Harman".

