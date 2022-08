Tiger Woods, ante su último lío en el golf: acusado de atacar a la nueva generación

El lío entre PGA Tour y el LIV Golf continúa. Esta vez con Tiger Woods como uno de los principales protagonistas. Después de rechazar una oferta millonaria para unirse al proyecto orquestado desde Arabia Saudí. El mítico jugador estadounidense se ha colocado ahora nuevamente en el ojo del huracán por atacar a la nueva generación de golfistas.

Al menos eso es lo que se señala en una demanda presentada este mismo mes de agosto. De hecho, se destaca que ha sido el PGA Tour el que ha obligado a Tiger Woods a "hacer su voluntad". En Inglaterra se revela que LIV Golf acusa al ganador de 15 majors de criticar de manera pública "particularmente a los golfistas más jóvenes" por su decisión de unirse a la gira árabe.

En la citada denuncia presentada contra PGA Tour, también se señala que este organismo ha presionado a las grandes leyendas del golf para posicionarse contra el nuevo proyecto. Y que esto se ve reflejado en la postura que ha tomado Tiger Woods contra el LIV Golf.

Palabras como estas de Tiger Woods han sido tomadas como prueba para esta presunta presión ejercida por PGA Tour sobre sus golfistas: "No estoy de acuerdo con los que han ido a LIV, creo que le han dado la espalda a lo que les permitió llegar a esta posición. Algunos jugadores nunca han tenido la oportunidad de siquiera experimentar jugar en una de las giras".

'No' a la LIV Golf

LIV Golf ofreció entre 700 y 800 millones de dólares a Tiger Woods para incluirle en su proyecto. La oferta más colosal de todos los tiempos dentro del mundo del deporte. Así lo informó el australiano Greg Norman, CEO de la organización, en una entrevista concedida a FOX.

Tiger Woods, en los entrenamientos del Masters de Augusta EFE/ Tannen Maury

Entonces defendió el proyecto del LIV Golf así: "Nuestro modelo está construido al cien por cien alrededor del ecosistema del golf. No estamos tratando de destruir el PGA Tour o el European Tour. Queremos trabajar en el ecosistema del golf para demostrar que hay espacio para todos".

Sin embargo, golfistas como Tiger Woods han dado la espalda a Arabia Saudí y sus petrodólares. Las críticas del mito de California provocaron el malestar dentro del LIV Golf y de esos golfistas más jóvenes que se unieron a él. "Pasaron directamente de las filas de aficionados a esa organización y nunca tuvieron la oportunidad de sentir cómo es jugar un calendario o jugar en grandes eventos", afirmó Woods.

"Es posible que algunos de estos jugadores nunca tengan la oportunidad de jugar en campeonatos importantes. Esa es una posibilidad. Nunca tendrán la oportunidad de experimentar esto aquí. Camine por las calles del Augusta National Golf Club. No lo entiendo", criticó Tiger.

"¿Qué están haciendo estos jugadores por dinero garantizado? ¿Cuál es el incentivo para practicar? ¿Cuál es el incentivo para salir y ganarlo en la tierra? Simplemente no veo cómo esto es positivo a largo plazo. Sería triste ver que algunos de estos jóvenes nunca tengan la oportunidad de caminar por estos terrenos sagrados y jugar en estas grandes ligas", sentenció.

Tiger Woods, durante el PGA Championship 2022 Reuters

Todas estas declaraciones de Tiger Woods han tenido su respuesta vía tribunales. Culpan al PGA Tour de incitar a las estrellas del deporte a dar la espalda a su LIV Golf: "El Tour también hizo que Tiger Woods cumpliera sus órdenes y criticara públicamente a los golfistas, en particular a los golfistas más jóvenes, por unirse a LIV Golf al sugerir que nunca jugarían en The Masters, The Open u otros majors y no ganarían puntos OWGR".

Respaldo de otras leyendas

El pasado miércoles fueron Justin Thomas y Rory McIlroy los que salieron en defensa de PGA Tour. Ambos se mantienen fieles al histórico circuito. McIlroy fue el primero en celebrar que la juez Beth Labson Freeman fallase en contra los jugadores de LIV Golf que querían participar en el FedEx St. Jude Championship de Memphis (Tennessee, Estados Unidos).

"Fue un buen día para el tour y la mayoría de sus miembros", aseguró Rory McIlroy tras conocerse el fallo. El golfista afirmó que no quiere convertirse en el portavoz de PGA Tour, pero al igual que Tiger Woods también se acordó de los más jóvenes, aunque para mantener una postura de mente abierta ante las decisiones de otros.

Rory McIlroy, en la Ryder Cup Reuters

"Los chicos van a tomar las decisiones que crean que son mejores para ellos, y eso está totalmente bien. No le guardo rencor a nadie por irse a jugar al LIV o por aceptar dinero garantizado. Si eso es lo que quieren, está totalmente bien", continuó un McIlroy que pese a ello, señaló que entiende el malestar creciente por la actual situación.

"Creo que de donde viene el resentimiento con los miembros de este Tour es el hecho de que ellos -los golfistas que participan en LIV Golf- quieren intentar volver a entrar aquí sin consecuencias. A cualquiera que haya leído el manual del PGA Tour o haya respetado las normas y reglamentos, le parecería muy injusto", sentenció.

Mientras que Justin Thomas apuntó que en este nivel tan alto, es lógico pensar que los jueces toman la mejor decisión para todos: "Fue algo en lo que no tenían ningún control sobre el resultado, por lo que no estaba realmente preocupado por ello. Tengo bastante fe en que cuando se llega a un nivel como ese, con abogados y jueces involucrados, se va a tomar la decisión que sea apropiada".

