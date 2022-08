Jon Rahm sale del top5 por primera vez desde 2019

El español Jon Rahm, exnúmero uno mundial de golf, cayó esta semana por debajo del top5, algo que no sucedía desde hace tres años, en una lista cuyos cuatro primeros puestos continúan ocupados por el estadounidense Scottie Scheffler, el australiano Cameron Smith, el norirlandés Rory McIlroy (8.30) y el también norteamericano Patrick Cantlay.

Rahm cede la quinta plaza a otro estadounidense, Xander Schauffele, que tiene 7.3015 de puntuación media frente a los 7.2610 del español. Estados Unidos continúa dominando el ránking mundial, con el líder y otros cinco jugadores entre los diez primeros y un total de doce en el top-20.

El chileno Joaquín Niemann se mantiene en el puesto 19 y es el único latinoamericano entre los 20 mejores, mientras que el mexicano Abraham Ancer cede un puesto y aparece en el 23.

Jon Rahm durante un torneo Europa Press

En el caso de Rahm, los últimos torneos no ha mostrado su mejor versión, todo ello en medio de la guerra PGA-LIV que está sucediendo los cimientos del golf.

Rahm habló hace unas semanas sobre la salida a la luz del nuevo circuito impulsado por Arabia Saudí. El LIV Golf ha tentado a Rahm, pero él se ha mantenido fiel al histórico circuito del PGA.

"Considero que el PGA Tour ha hecho un trabajo increíble brindándonos la mejor plataforma para que podamos jugar. Veo algunos de los, lo diré con delicadeza, puntos o argumentos que pueden hacer que algunos profesionales prefieran el LIV Golf pero, parte del formato no me atrae mucho. Tres días para mí no es un torneo de golf, y sin corte. Es así de simple. Quiero jugar contra los mejores del mundo en un formato que ha existido durante cientos de años", dijo a mediados de junio.

"Sí, el dinero es genial, pero cuando Kelley (su pareja) y yo vimos lo que pasaba y empezamos a hablar de ello, pensamos: ¿cambiaría nuestro estilo de vida si gano 400 millones de dólares? No, no cambiará nada".

Prefiere el deporte al dinero

"Podría retirarme ahora mismo con lo que he hecho y vivir una vida muy feliz y no volver a jugar al golf. En realidad, nunca he jugado por razones económicas. Lo hago por amor a este deporte y quiero que sea contra los mejores del mundo. Siempre me ha interesado la historia y el legado, y en este momento el PGA Tour posee todo esto. Hay un significado cuando ganas ciertos torneos y eso me importa mucho. Después mi victoria en el pasado US Open, solo Tiger y yo hemos ganado en Torrey Pines", añadió Rahm.

Aun así, entiende que algunos golfistas hayan tomado la decisión de marcharse: "No me sorprende. Quiero decir, cientos de millones de dólares son una muy buena razón para que la gente decida jugar allí. Veo muchos comentarios al respecto, pero la gran mayoría de la población, si te ofrecieran 100 millones o más por los próximos cuatro años (el caso de Dustin Johnson), seguro que mucha gente iría, ¿cierto? No me sorprende la cantidad de jugadores que han reclutado".

