Jon Rahm: "Una Ryder Cup sin espectadores no merece la pena"

El golfista español Jon Rahm, actual número 2 mundial, dijo en una charla en Instagram con su compañero y compatriota Adri Arnaus que no cree que se juegue la Ryder Cup sin público porque, a su juicio, "una Ryder sin espectadores no merece la pena".

"Una Ryder sin espectadores no merece la pena. Tengo muchas dudas de que se juegue sin público. Seríamos sólo 24 tíos jugando al golf. El público y el ambiente hace la Ryder", dijo sobre el torneo bienal entre Europa y Estados Unidos y que este año está programado del 25 al 27 de septiembre en el club Whistling Straits, en Haven, Wisconsin (EEUU).

"El público te ayuda y es justo que los estadounidenses jueguen con el suyo", agregó Rahm, que en 2018 formó parte del equipo europeo que se impuso en Le Golf National, cerca de París.

"No sé si habrá una Ryder como la de París. Fue impresionante", recordó el vizcaíno, que dijo que allí vivió el mejor momento de su vida en un green, cuando ganó a Tiger Woods en la jornada final de individuales.

El confinamiento

Jon Rahm también habló de la actual situación de confinamiento, que él vive en Phoenix (Arizona, EEUU), y señaló: "Desde los 13 años no pasaba tanto tiempo sin tocar un palo de golf".

Agregó que piensa en los aficionados al golf que no pueden disfrutar de su pasión durante la pandemia y dijo al respecto: "No todo el mundo tiene un jardín ni un sitio para hacer un swing entero". "La gente me pide consejos y no sé qué decir. Les digo, haz lo que puedas y no rompas nada en casa", señaló.

