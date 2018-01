Emboca un putt de 30 metros en una cancha de baloncesto y se lleva 10.000 dólares de premio

Los descansos de los partidos de baloncesto son escenario de mascotas y actuaciones de lo más variopintas en Estados Unidos. Y eso por no hablar de la famosa KissCam que a tantas parejas atormenta desde hace años. Y luego están los concursos: las canastas desde el centro del campo, las carreras de tiros libres... ¡y los concursos de putt!

Sí, embocar una bolita de golf de un lado a otro del campo, con la grada jadeando como si fuera el triple sobre la bocina en el séptimo partido de la final de la NBA. Una nueva moda que casi nunca sale bien, pero cuando lo hace desata aún más euforia que los 45 puntos de Stephen Curry ante los Clippers en sólo tres cuartos.

MUST WATCH: Clemson student Christopher Carns drains a 94 foot putt to win $10,000 courtesy of @rotogreenville #SCtop10 pic.twitter.com/zxRmLkIzx1