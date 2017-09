El 'boquete' del Barça sin Dembélé: siete alternativas que no han dado el nivel

Se sentó Ernesto Valverde en la sala de prensa de la ciudad deportiva Joan Gamper y acalló esas teorías tan alocadas de dentro del propio Barcelona que indicaban que Dembéle se había lesionado en Getafe por el estado del césped. El técnico extremeño, hombre de fútbol, aseguró que nada tenía que ver con ello.

Al Txingurri le llovieron preguntas por la lesión del francés en el Coliseum, que le alejará cuatro meses de los terrenos de juego, y tuvo que explicar las alternativas a un problema grave. A las primeras de cambio, Dembélé no está, se rompe el tridente de ataque titular y las soluciones no son muy alentadoras.

La primera oportunidad para conocer la idea de Valverde será este martes en el duelo liguero ante el Eibar (22:00 horas), un, a priori, trámite que deberá dar al Barça unos días más el liderato. Porque este Barça, el de Bartomeu y el de la guerra vestuario-directiva ahora calmada, es el líder de la Liga.

¿Quién debe sustituir a Dembélé? Por un lado está un Denis en buen estado, presente y futuro si tiene oportunidades. Por otro, Deulofeu, el que tiene más oportunidades y el que menos las aprovecha. Entre medias, otras cinco opciones no muy estimulantes. Analizamos todas las opciones que tiene Ernesto Valverde para estos cuatro meses largos en los que no tendrá al fichaje más caro de la historia del Barcelona.

Denís Suárez: la mejor alternativa

El gallego es el único que verdaderamente ha dado la sensación de estar al nivel que exige el Barcelona. Aprovechando las pocas oportunidades que tiene, Denis fue clave en la remontada ante el Getafe el sábado, marcando el gol del empate y entrando en juego continuamente. Salió tras el descanso y tuvo 45 minutos con un papel muy protagonista que le vino muy bien.

Denis Suárez celebra su gol ante el Getafe. EFE

Esos minutos en el Coliseum le costaron al Barça 800.000 euros, ya que Denis cumplió otra cláusula del fichaje, sumando el precio total del traspaso que hicieron Manchester City y azulgranas en 2013. A cada 10 partidos disputados, 800.000 euros más (hasta 100 encuentros). En total, son ya 8,25 millones de euros los que pagó el Barça por el gallego, 3,25 de ellos al Villarreal, su anterior equipo.

El precio, tal y como está el mercado, parece incluso barato, pero para saber su rentabilidad habrá que hacer un análisis de sus partidos disputados. Hasta ahora, nueve minutos ante el Betis, 20 ante el Alavés y 45 en Getafe. Nunca fue titular y se quedó sin jugar ante Espanyol y Juventus.

Paco Alcácer: ¿dónde está?

Llegó en 2016 como el delantero español del futuro y ha acabado sepultado por la influencia de Messi y los goles de Suárez. A Alcácer el fútbol del Barcelona le viene mal, ya que tirado a banda pierde toda la esencia con la que destacó en el Valencia. Tras una primera temporada muy mala, jugando solo 27 partidos (ocho goles) y sin ninguna trascendencia, el actual año lo ha comenzado igual. No se sabe donde está.

Alcácer, ante el Betis, el único partido que jugó como titular.

Alcacer jugó de titular en el primer partido de Liga ante el Betis (no estaban ni Suárez ni Dembelé) y en 80 minutos de juego apenas aportó. Una semana después, no fue ni titular en Mendizorroza (0-2 al Alavés) y eso que el Barça siguió sin poder contar con el uruguayo y el francés. Valverde optó por Deulofeu y Sergi Roberto y Alcácer salió en el minuto 57. Después de eso, ha sido totalmente olvidado. No jugó ante el Espanyol y ni fue convocado ante la Juventus y el Getafe.

Deulofeu: desaprovecha todas las oportunidades

Es uno de los futbolistas con más minutos en este inicio de temporada. Aunque partía de suplente, Deulofeu ha sido titular en tres de los cuatros partidos de Liga y en el que no lo fue (Getafe) jugó 62 minutos, ya que fue el sustituto del lesionado Dembélé.

El catalán es el único de esta lista que no se puede quejar de las oportunidades dadas por Valverde. Ha sido la primera opción del técnico extremeño en cuanto le ha faltado alguien de su triplete titular (como pasará a partir de ahora con la lesión de Dembélé) y nunca aprovechó los muchos minutos jugados. No solo es su falta de gol (sigue sin marcar). También es su poca trascendencia en el fútbol culé y sus continuos fallos de cara a la portería y, especialmente, en aquello que le caracterizaba, el regate y el uno contra uno.

Deulofeu disputa un balón en el partido ante el Getafe, en el que tampoco estuvo acertado. EFE

Descarte el año pasado en el Everton, encontró algo más de continuidad en el Milan, donde estuvo cedido la segunda parte de la temporada. En el Europeo sub-21, en el que no estuvo entre los más destacados de la selección española que acabó subcampeona, el Barça le recompró por 12 millones de euros. Desde entonces, la conclusión es que no tiene el nivel de un gran equipo europeo. Tiempo tiene por delante y más con la lesión de Dembélé.

André Gomes: fiasco desde su llegada

Fue el fichaje de postín del Barcelona en 2016 y con el que el club catalán quiso mostrar su victoria en los despachos ante el Real Madrid, que también le quería. Al igual que Alcácer, ambos fichados del Valencia, André Gomes hizo una horrible primera temporada y va camino de seguir la misma línea en la presente.

Bien es verdad que la posición del portugués no es exactamente la que ocupa Dembélé en ataque, pero André es otra alternativa tanto si se cambia el esquema, con Messi y Suárez únicamente arriba, rompiendo la línea de tres, o si se adelanta a Iniesta a ese puesto, dejando un hueco libre en el centro del campo.

André Gomes, el día de su presentación. FCB

Mientras que con Luis Enrique fue el jugador número 12 o 13, con Valverde está pasando desapercibido. Por ahora, André Gomes solo ha disputado 14 minutos ante el Espanyol y ocho ante la Juventus. No jugó ni ante el Betis, Alavés y Getafe.

Aleix Vidal: un recurso antiguo

Además de estas seis alternativas, Valverde tendría otra más, como la de recuperar a Aleix Vidal, que años atrás ya jugó como extremo pero su carrera le fue retrasando hasta llegar a la posición de lateral, donde tampoco juega mucho en el Barcelona. Este año, solo dos partidos como titular (ida Supercopa y Alavés) y en ninguno dejó buenas sensaciones.

Aleix Vidal, ante Marcelo, en la ida de la Supercopa de España. EFE

Rafinha: lesionado

Cayó lesionado en abril y desde entonces el brasileño se recupera de su larga lesión. Se rompió el menisco interno de la rodilla derecha cuando estaba en su mejor momento, siendo titular en los partidos anteriores. Tal y como está el Barça, Rafinha sería ahora una gran opción ante la baja de Dembélé. Se espera que pueda volver en las próximas semanas, justo cuando se cumplirán seis meses del día en el que se lesionó.

Arda Turan: descartado

Es la cara más fea del Barcelona. Oficialmente lesionado (elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras un partido con Turquía), no cuenta para Ernesto Valverde y él mismo se negó a salir en el mercado de verano. Aunque esté listo, no jugará salvo que todos los jugadores anteriormente mencionados no puedan hacerlo.

Arda Turan, en un entrenamiento con el Barcelona, único lugar donde se le ha visto. FCB

Arda se entrena desde esta semana ya con sus compañeros y "es un jugador más de la plantilla" para Valverde. El turco es el ejemplo de un profesional que ha ido degradándose sin un mínimo interés por recuperar el alto nivel que mostró en el Atlético de Madrid. El Barça pagó por él 35 millones de euros y ahora mismo no se antoja como un recambio de garantías.