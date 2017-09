Le piden al Manchester que sus fans retiren la canción sobre el pene de Lukaku

Lukaku marca, celebra y busca a su público. Así hasta en siete ocasiones esta temporada (cinco de ellas en la Premier League, donde es ‘Pichichi’ junto a Agüero). Dentro y fuera de casa. En el área, desde lejos o de cabeza. Como sea. El Manchester United pagó cerca de 85 millones por el delantero del Everton y, de momento, está cumpliendo con creces. Entonces, ¿cuál es el problema? Su pene. Sí, así, como lo leen. Pero toca explicarlo con detenimiento…

Los aficionados del Manchester United, muy dados a la composición lírica –en realidad, como casi todos los de Inglaterra–, decidieron por una unanimidad patentar una sintonía para el delantero. Qué mejor forma de agradecerle sus servicios. Ya saben, gol y todo el mundo a cantar: “Él es nuestro genio belga del gol, con 61 centímetros de pene marcando nuestros goles”. Una canción graciosa, ocurrente, ingeniosa y, que se sepa, nada molesta para el delantero.

Sin embargo, la organización Kick it out no opina lo mismo. Cree que la canción responde a un estereotipo racista y ha instado al club a que le diga a sus aficionados que la supriman. Es más, junto con la FA (Asociación de Fútbol Inglesa), está trabajando para poder multar a aquellos que no cumplan y vuelvan a poner en su boca el pene de Lukaku, aunque sea en forma de canción y, simplemente, para ensalzar sus virtudes, las tenga (o no).

POLÉMICA CON LA CANCIÓN DE MORATA

Esta misma temporada, Morata ha vivido una situación similar. Los fans del Chelsea, a su llegada, lo congraciaron en cada uno de sus goles con una canción antisemita: “Álvaro Morata vino del Real Madrid y odia a los jodidos judíos”.

Con judíos, los seguidores del Chelsea se referían a los aficionados del Tottenham, a los que se les ha llamado así tradicionalmente. Sin embargo, tanto el club como el jugador pidieron retirar la canción. “Desde que llegué, he sentido todo vuestro apoyo todos los días. Sois increíbles y me gustaría pediros que, por favor, respetéis a todos”. Y la entidad hizo lo propio en un comunicado: “Morata no quiere estar relacionado con esa canción de ningún modo y tanto el club como el jugador piden a los aficionados que dejen de cantarla con efecto inmediato”.