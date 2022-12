Samuel Eto'o agrede con una patada salvaje a un aficionado en Qatar

Samuel Eto'o ha protagonizado una grave escena en el Mundial de Qatar. El exfutbolista del FC Barcelona se vio envuelto en una discusión tras el partido entre Brasil y Corea del Sur. Varias cámaras captaron el momento en el que propinó una fuerte patada entre la cabeza y el pecho a un aficionado que también le grababa.

La escena tuvo lugar en los alrededores del estadio 974. Allí se jugó este lunes por la noche el partido de cuartos de final que acabó en victoria para Brasil (4-1). Eto'o estuvo presente en el palco del recinto y a su salida fue perseguido por varios aficionados que le reclamaban fotos y autógrafos.

Eto'o, actual presidente de la Federación de Camerún -selección ya eliminada-, perdió los papeles en el momento en el que un fan con una cámara se le acercó. La otra persona parece decirle algo, ante lo que el exfutbolista reacciona agresivamente. Tras ser frenado por parte de su séquito en un primer momento, el camerunés se las apañó para 'liberarse' y patear con fuerza al hombre hasta hacerle caer al suelo.

Fue testigo del altercado Ricardo López Juárez, periodista de La Opinión de Los Ángeles. Este medio de comunicación fue el que visibilizó a través de su web y sus redes sociales la violenta agresión de Eto'o al aficionado que le grababa.

El periodista habló más tarde ante los micrófonos de El Larguero de la cadena SER para contar lo que presenció: "No entendí lo que estaban diciendo. Escuché a Eto'o intercambiando palabras con el aficionado con un tono cabreado. Empezó a perseguirle fuera de control. Al aficionado le arrebataron la cámara y ahí comete el error Eto'o. En vez de irse le da una patada", relató.

Ricardo fue el siguiente a por el que fue Eto'o tras la patada: "Quería ver qué había pasado, pero vino Eto'o hacia mi, imaginaba que estaba grabando, se me encaró por eso y pensaba que me iba a agreder. Le pregunté qué pasó y no podía articular palabra de lo enojado que estaba. Los que estaban con él se lo llevaron", contó.

La persona que grababa y fue pateada se fue de la escena sin dejar rastro, pero luego se reveló que se trataba de un youtuber argelino con el que Eto'o, también embajador del Mundial, ya había tenido algún encontronazo antes. No acudió al lugar ningún policía, pero habrá que ver qué consecuencias sufre el camerunés tras ver la luz el vídeo que muestra su violento ataque.

