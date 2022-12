Luis Enrique elige a su Top-5 histórico del fútbol con sorpresas: guiño a Cristiano Ronaldo y Zidane

Luis Enrique ha pasado una vez más un rato con los aficionados en su canal de Twitch. El seleccionador nacional ha hablado con sus seguidores de fútbol, pero también de otras muchas cosas como el papel de las familias en las concentraciones como la de un Mundial o de una Eurocopa, de los jugadores que más le han marcado en su vida y de algunas sorpresas y revelaciones que ha tenido la presente competición de Qatar hasta ahora.

Por su parte, el técnico asturiano volvió a contar con un nuevo invitado. En este caso se trata de Aitor Unzué, uno de sus analistas y que además es hijo de Eusebio Unzué, quien fuera entrenador el FC Barcelona. Aitor ha hablado sobre su trayectoria y sobre su papel dentro del equipo de 'Lucho' para quien es una pieza indispensable como él mismo ha confesado.

Papel de las familias

"Han visto las instalaciones. A la mayoría les gusta por el espacio y las facilidades que tenemos. Es importante que los jugadores reciban a sus familias, tienen juegos...".

Aitor Unzué, el invitado

"Una persona muy joven, 31 años. Entrenador de fútbol titulado. Analista y auxiliar técnico en las categorías inferiores del Barcelona. Estuvo en el Celta, Girona y ahora en la selección. Es el guaperas del staff. Hasta los 13 años había vivido en cinco ciudades. Pamplona, dos años a Tenerife, dos a Oviedo y a los 13 años para Barcelona. También en Vigo, Girona, una breve etapa en Estados Unidos y en El Salvador. Se considera navarrico".

Top-5 histórico de 'Lucho'

"Empezaría con Leo Messi. Luego Cristiano, Iniesta, Zidane y Xavi. Yo no vi jugar a Maradona. Mi padre me habló cosas increíbles de Maradona. En El Salvador vi muchos videos de Mágico González y era una pasada".

Cristiano Ronaldo y Messi, en El Clásico Reuters

Etapa de Aitor en El Salvador y EEUU

"Fue mi primera experiencia como analista. Muy contento. Estuve tres meses y les estoy muy agradecido. Fue justo al año y medio de acabar la carrera con 23 años. Y estuve también en el estado de Maryland. A dos horas de Nueva York. Disfruté mucho de una liga de verano".

Hijo de Eusebio Unzué

"Un orgullo muy grande. Es un ejemplo como afronta la enfermedad. Relativizas muchas cosas".

Parecido con Riqui Puig

"Me han dicho que me parezco a él. En alguna foto puede parecer".

Función de analista

"Cuando llegamos al estadio ordeno al rival según su alineación. A partir de ahí atribuimos el balón parado. Cuando empieza el calentamiento salgo fuera y estoy pendiente del rival. Si hacen algo que nos pueda servir. Cinco minutos antes de empezar subo a la grada y me encargo de ver las situaciones de juego, la ocupación de espacios... Tengo comunicación directa con Rafel. Se genera un feed back positivo. Desde mi perspectiva valoramos si hay que reforzar algo".

Valoración de Luis Enrique

"No hay partido en el que no interactuemos con él. Su información es vital. Registra una imagen y lo corregimos. Nos gusta controlar lo que hace el equipo".

Sorprendido con Karahsvelia

"Uno de los jugadores que más me han sorprendido en directo. Qué nivel. Su rendimiento en el Nápoles. Tiene desborde y es incisivo. Tiene muy buena toma de decisiones".

El peligro de Marruecos

"El mejor es Achraf. Para Marruecos es importante también la figura de Amrabat. Pero a nivel de calidad y de trayectoria por jugar en un equipo como el PSG me decanto por Achraf".

Achraf Hakimi y Ziyech celebran el pase de Marruecos a los octavos de final. REUTERS

Aitor y los videojuegos

"Fui mi friki desde que tuve 14 años. Era un viciado del FIFA y del Pro Evolution Soccer. He tenido la suerte de que mi padre ha estado involucrado en staff de alto rendimiento. Siempre he tenido esta curiosidad y me ha ayudado".

Las revelaciones del Mundial

"Marruecos tenía un grupo jodido, también Japón. Australia también lo ha hecho muy bien".

Valoración del VAR

"Es una herramienta positiva y más justa. Ayuda a los árbitros. Todo lo que sea nueva tecnología bien aplicada es positivo".

Revelaciones de La Liga

"Tendría que pensar un poco. Aimar Oroz tiene muy buena llegada. Alex Baena, Pablo Torre, Alberto Moleiro".

La apuesta más loca

"Si ganamos el Mundial os canto una canción. Me hago un tattoo. Me tatuo el troncho".

El 'debut' de Rubiales

"Sería un gran streamer. Lo puedo garantizar".

