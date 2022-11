La calculadora de los grupos del Mundial de Qatar para estar en octavos de final

Llega la hora de la verdad. La última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 se disputa entre el martes 29 de noviembre y el viernes 2 de diciembre. Hasta el momento, tan solo hay tres selecciones que se han clasificado ya para los octavos de final de la Copa del Mundo (Brasil, Francia y Portugal), así como únicamente están eliminadas la anfitriona y Canadá. ¿Cuáles son las opciones del resto? A continuación, la calculadora grupo a grupo.

Grupo A

Después de las dos primeras jornadas, Países Bajos y Ecuador llegan al último partido empatados a puntos con 4 cada uno en su casillero. Senegal es tercera con 3 puntos, mientras que Qatar es colista con un rosco tras dos derrotas. La anfitriona fue la primera en quedar eliminada de su Mundial.

PJ V E D GF GC DG Puntos Países Bajos 2 1 1 0 3 1 2 4 Ecuador 2 1 1 0 3 1 2 4 Senegal 2 1 0 1 3 3 0 3 Qatar 2 0 0 2 1 5 -4 0

Así las cosas, tanto a la Oranje como a Ecuador les vale con el empate para acceder a la siguiente ronda. Mientras que Senegal debe ganar a la Tricolor. Los africanos tienen otra alternativa, aunque más remota. Los leones del Teranga pueden empatar frente a los ecuatorianos, pero siempre y cuando Qatar se imponga a Países Bajos por 2-0 o más.

Partidos:

- Ecuador vs. Senegal: martes 16:00 horas.

- Países Bajos vs. Qatar: martes 16:00 horas.

Jude Bellingham y Bukayo Saka celebran un gol de Inglaterra contra Irán EFE

Grupo B

El otro grupo que se decide este martes 29 de noviembre es el B. En él, Inglaterra es la líder con 4 puntos después de cosechar una victoria y un empate en los dos partidos anteriores. Irán es segunda con 3 puntos en su casillero, mientras que Estados Unidos es tercera con 2 y Gales, cuarta con 1.

PJ V E D GF GC DG Puntos Inglaterra 2 1 1 0 6 2 4 4 Irán 2 1 0 1 4 6 -2 3 EEUU 2 0 2 0 1 1 0 2 Gales 2 0 1 1 1 3 -2 1

Inglaterra e Irán dependen de sí mismos. Si ganan, están en octavos. El empate también les vale a los Three Lions, pero no así a los asiáticos. Si la selección iraní firma tablas con EEUU, debe esperar que Gales no gane a los ingleses. En cuanto a The Yankees, solo pueden ganar si no quieren irse a casa. Por último, los Dragones Rojos de Bale deben, por un lado, golear por 4-0 o más a Inglaterra; o, por otro, vencer por la mínima y que el otro partido acabe con igualdad en el marcador.

Partidos:

- Gales vs. Inglaterra: martes 20:00 horas.

- Irán vs. Estados Unidos: martes 20:00 horas.

Lewandowski celebra su gol contra Arabia Saudí Reuters

Grupo C

Otro grupo completamente abierto y en el que la Argentina de Messi acapara todas las miradas. Tras el traspié en el debut contra Arabia Saudí, la Albiceleste es segunda con 3 puntos, los mismos que sus verdugos. La líder de este Grupo C es Polonia con México como colista con 1.

PJ V E D GF GC DG Puntos Polonia 2 1 1 0 2 0 2 4 Argentina 2 1 0 1 3 2 1 3 Arabia Saudí 2 1 0 1 2 3 -1 3 México 2 0 1 1 0 2 -2 1

A Polonia le vale tan solo con empatar para estar en los octavos de final de Qatar 2022. Un resultado que también le podría valer a Argentina, aunque la Albiceleste entonces tiene que esperar a que el otro partido también acabe en tablas o que México no gane por más de 3-0. Si ganan, polacos, argentinos y saudíes pasarán de ronda. ¿Y la Tri? Los mexicanos deben ganar y que los de Scaloni pierdan. Además de otra alternativa, vencer por el máximo número de goles posible y hacer cuentas con el marcador del otro partido. Si hay empate, con Argentina. Si pierde Polonia, con ellos.

Partidos:

- Arabia Saudí vs. México: miércoles 20:00 horas.

- Polonia vs. Argentina: miércoles 20:00 horas.

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles contra Dinamarca REUTERS

Grupo D

Aquí encontramos a la segunda selección que logró el billete para los octavos de final de la Copa del Mundo. Francia, con dos victorias en dos partidos, ya ha conseguido el objetivo. Pero entre las otras tres se juegan quién acompañará a Mbappé y compañía en la siguiente ronda. Australia cuenta con 3 puntos, y Dinamarca y Túnez con 1.

PJ V E D GF GC DG Puntos Francia 2 2 0 0 6 2 4 6 Australia 2 1 0 1 2 4 -2 3 Dinamarca 2 0 1 1 1 2 -1 1 Túnez 2 0 1 1 0 1 -1 1

Francia todavía debe confirmar su pase como primero. Un empate vale a Les Bleus e incluso perdiendo tienen muchas opciones. Por otro lado, Australia parte con una ligera ventaja. Los Socceroos dependen de sí mismos, si ganan, están en octavos. Si empatan, deben esperar que Túnez no gane a los galos. En cuanto a Dinamarca, deben ganar y esperar que los tunecinos no lo hagan por un gol más que ellos. Si pasa esta última carambola, serán las Águilas de Cartago las clasificadas.

Partidos:

- Australia vs. Dinamarca: miércoles 16:00 horas.

- Túnez vs. Francia: miércoles 16:00 horas.

Marco Asensio, celebrando el gol de la selección española en el Mundial de Qatar 2022 con Dani Olmo Reuters

Grupo E

Todo abierto también en el grupo de la selección española. Los de Luis Enrique llegan con una posición aventajada al sumar 4 puntos en dos partidos por los 3 de Japón y de Costa Rica. La última de este Grupo E es Alemania, que todavía tiene opciones de meterse en octavos de final.

PG V E D GF GC DG Puntos España 2 1 1 0 8 1 7 4 Japón 2 1 0 1 2 2 0 3 Costa Rica 2 1 0 1 1 7 -6 3 Alemania 2 0 1 1 2 3 -1 1

España únicamente no estará en los octavos si pierde y gana Costa Rica o si cae por la mínima frente a Japón y los ticos acaban imponiéndose a Alemania por 7-0 o más. Tanto la Sele como los Samuráis Azules lograrán el billete si ganan sus respectivos partidos. Más complicado lo tiene la Mannschaft. Los germanos necesitan ganar y que también lo haga la Selección o que esta empate contra los japoneses y se atienda a la diferencia de goles.

Partidos:

- Costa Rica vs. Alemania: jueves 20:00 horas.

- España vs. Japón: jueves 20:00 horas.

Kramaric celebra uno de sus goles ante Canadá en el Mundial Reuters

Grupo F

La otra selección que ha quedado eliminada ya a estas alturas de la Copa del Mundo está en el Grupo F: Canadá. Croacia, Marruecos y Bélgica todavía siguen con opciones en el que puede ser el 'grupo' de la muerte en Qatar 2022. Los ajedrezados son primeros con 4 puntos, los mismos que los africanos, mientras que los belgas suman 3.

PJ V E D GF GC DG Puntos Croacia 2 1 1 0 4 1 3 4 Marruecos 2 1 1 0 2 0 2 4 Bélgica 2 1 0 1 1 2 -1 3 Canadá 2 0 0 2 1 5 -4 0

Tanto Croacia como Marruecos y Bélgica dependen de sí mismas. Si ganan, se meten en el bolsillo el billete de octavos. Pero, además, el empate también les vale tanto a croatas como marroquíes. No así a los Diablos Rojos. Si no se lleva la victoria, la selección belga podría con el empate estar en la siguiente ronda si Canadá golea a los Leones del Atlas por 4-0 o más.

- Canadá vs. Marruecos: jueves 16:00 horas.

- Croacia vs. Bélgica: jueves 16:00 horas.

Vinicius y Richarlison, durante el Brasil - Serbia REUTERS

Grupo G

La siguiente de las selecciones clasificadas ya para los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 es la Brasil de Vinicius, Casemiro, Richarlison y compañía. En segundo lugar del Grupo G aparece Suiza con 3 puntos, con un único punto se colocan tanto Camerún como Serbia.

PJ V E D GF GC DG Puntos Brasil 2 2 0 0 3 0 3 6 Suiza 2 1 0 1 1 1 0 3 Camerún 2 0 1 1 3 4 -1 1 Serbia 2 0 1 1 3 5 -2 1

Partidos:

- Serbia vs. Suiza: viernes 20:00 horas.

- Camerún vs. Brasil: viernes 20:00 horas.

Con el pase asegurado, la Canarinha será primera hasta con un empate frente a Camerún. O incluso perdiendo, siempre y cuando Suiza no gane en el otro partido o que no supere el diferencial de goles. De los otros tres, tan solo los helvéticos dependen de sí mismos. Si ganan, están en octavos. Si empatan, siempre y cuando los africanos no ganen a Brasil. Los Leones Indomables, por su parte necesitan imponerse a los brasileños y esperar el empate en el otro encuentro del grupo. Por su parte, Serbia tiene que ganar a Suiza y que Camerún no venza en su choque y que sí lo hace, a esperar a la diferencia de goles.

Abrazo entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes por el gol de la selección de Portugal Reuters

Grupo H

El último combinado nacional que tiene asegurado estar en los octavos de final, una vez ha finalizado la segunda jornada de la fase de grupos, es Portugal. Ghana es segunda con 3 puntos por el punto que suman a estas alturas tanto Corea del Sur como Uruguay.

PJ V E D GF GC DG Puntos Portugal 2 2 0 0 5 2 3 6 Ghana 2 1 0 1 5 5 0 3 Corea del Sur 2 0 1 1 2 3 -1 1 Uruguay 2 0 1 1 0 2 -2 1

Portugal solo tiene que empatar su partido para ser primera e incluso si Ghana no supera a Uruguay, también acabará como líder del Grupo H. Los africanos también dependen de sí mismos, ya que con una victoria son equipo de octavos. Si empatan, Corea del Sur no puede llevarse los tres puntos frente a los lusos. O si pasa, que no les superen en diferencia de goles. Siguiendo con los surcoreanos deben ganar y que no venza Ghana, si hay empate o derrota africana en el otro partido, se atiende a la diferencia de goles. Y, por último, Uruguay. La Celeste tiene que ganar y esperar al otro resultado y al balance anotador para ser segunda.

Partidos:

- Corea del Sur vs. Portugal: viernes 16:00 horas.

- Ghana vs. Uruguay: viernes 16:00 horas.

