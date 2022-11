Lewandowski y Szczesny frustran otra remontada de una Arabia Saudí que emociona

Polonia pudo con el frenesí de Arabia Saudí. La selección de Lewandowski, que marcó y rompió a llorar, supo sorprender primero y aguantar el chaparrón después. Los de Hervé Renard las tuvieron de todos los colores, pero estuvieron más fallones que ante Argentina. Szczesny paró un penalti y el delantero del Barça sentenció tras un error grosero de Al-Malki. [Narración y estadísticas: Polonia 2-0 Arabia Saudí]

Arabia Saudí se fue al descanso por debajo en el marcador y salió a la segunda parte con el mismo ritmo rabioso que le valió para remontar a Messi y cía. Esta vez no pudo ser, con Al-Dawsari poco inspirado -falló el penalti-. Zielinski puso por delante a Polonia en la primera mitad y Lewandowski, que antes dio al palo, sentenció.

Szczesny dejó uno de los grandes momentos de lo que va de Mundial. A Polonia le pitaron un penalti por un agarrón de Bielik en el área. Lo vio el colegiado en el monitor del VAR. Al-Shehri, el que lo provocó, besaba el césped para celebrarlo y Al-Dawsari, la estrella contra Argentina, cogió el balón para asumir el lanzamiento. Entonces, el portero que juega en la Juventus se hizo gigante.

Szczesny para una ocasión de gol en el Polonia - Arabia Saudí Reuters

El balón fue a la derecha de Szczesny y allí se lanzó el meta polaco, que por milímetros no se adelantó de la línea lo que hubiera hecho repetir el penalti. El rechace cayó a otro jugador saudí que remató a bocajarro, demasiado centrado, y se encontró otra mano salvadora el portero. El balón se fue a córner y los polacos lo celebraron más eufóricos que el gol que antes les puso por delante.

El autor fue Zielinski, pero el mérito recayó más sobre Lewandowski. El delantero polaco evitó que el balón saliera por línea de fondo tras un centro de Cash y una mala intervención de Al-Owais. Desde ahí puso un pase atrás que el jugador del Nápoles, que venía desde segunda línea, remató con potencia a gol.

Cash se salvó de la expulsión

La primera mitad estuvo cargada de acción, aunque Arabia Saudí se molestó por lo que ocurrió casi al principio. Polonia se cargó de amarillas, tres en 20 minutos, y Matty Cash debió ser expulsado tras meter el codo a un jugador saudí. El colegiado no lo vio, por lo que no le enseñó la segunda amarilla, y el VAR no intervino al entender que no era de roja directa. Se salvó Polonia y a partir de ahí creció, al tiempo que Szczesny la sostenía.

Arabia Saudí, como contra Argentina, despertó tras el descanso. Los de Renard se lanzaron en tromba al ataque en busca de otra remontada milagrosa, pero les faltó acierto. Tuvieron más ocasiones, incluso, que el día del debut, pero los delanteros estuvieron muy flojos a la hora de terminar jugadas. Szczesny hizo alguna intervención de mérito más.

Al Brakki, en el Polonia - Arabia Saudí Reuters

Polonia veía que los saudíes perdonaban el empate y replicó con dos jugadas muy peligrosas. Primero un balón al larguero estrellado por Milik y otro al palo por Lewandowski. Al delantero del Barcelona se le seguía negando el gol en un Mundial, pero a Al-Malki se le escapó un control y dejó a Robert una oportunidad clara que no fallaría. En la celebración, el '9' soltó varias lágrimas de emoción.

Arabia Saudí entendió ahí que tenía poco más que hacer. Primera derrota que deja todo abierto para ella de cara a la tercera jornada. Se medirá a México, que podrá haberse 'cargado' por el camino a Argentina. Se sabrá este sábado a partir las 20:00 horas. Con un punto de ventaja, cuatro, queda Polonia como primera de grupo.

