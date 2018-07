Horario y dónde ver en TV el Uruguay - Francia de cuartos de final del Mundial

Francia y Uruguay se enfrentarán este viernes por un puesto en las semifinales del Mundial de Rusia.

El conjunto de Deschamps llega a los cuartos de final tras haber derrotado a Argentina por 4-3 con la espectacular actuación de Mbappé. También fueron fundamentales los tres hombres del centro del campo: Kanté, Pogba y Matuidi. Y ahí tendrá que improvisar el seleccionador francés, puesto que Matuidi fue apercibido y no podrá participar en el partido de cuartos.

Uruguay venció por 2-1 a Portugal en su último partido, en el que Edinson Cavani marcó los dos tantos. El puesto del delantero del PSG en el once es precisamente el mayor quebradero de Tabárez para el partido, ya que unas molestias contra los lusos le obligaron a marcharse a los vestuarios y es seria duda para los cuartos de final. No obstante, Uruguay no tendrá problemas en su línea defensiva, capitaneada por Diego Godín, clave en este Mundial en el que tan solo han encajado un gol.

El partido entre Francia y Uruguay por la plaza en las semifinales se disputará este viernes 6 de julio a las 16.00 hora española en el estadio Nizhni Nóvgorod y el partido podrá verse en Cuatro en directo, además de seguirlo en la narración de EL ESPAÑOL desde varias horas antes del inicio del partido.

El ganador de ese partido se medirá a Brasil o a Bélgica el martes 10 de julio a las 20.00 horas en la primera semifinal.