¿Rusia o Uruguay: qué selección le conviene a España?

España no puede especular: necesita ganar a Marruecos sí o sí. No le queda otra. Y, después, tendrá que esperar para ver quién es su rival: ¿Rusia o Uruguay? He ahí la cuestión. No podrá elegir, pero ambas tienen sus pros y sus contras; las dos son peligrosas y se juegan el primer puesto este lunes (16:00 horas, Cuatro). En este Mundial, particularmente, no hay nadie fácil. Ya saben, Argentina está pasando muchas dificultades para meterse en octavos, Alemania perdió su primer encuentro y ganó el segundo en el último minuto, Brasil lo ha pasado mal en sus choques… y suma y sigue. Y la ‘Roja’ también lo ha vivido en sus propias carnes: le costó horrores sumar tres puntos contra Irán (1-0). Entonces, ¿quién le favorece en cuartos? Lo analizamos antes de los octavos –y antes de que la selección cierre su concurso en la primera fase contra Marruecos–.

URUGUAY

Presumiblemente, será la primera del grupo A. El cuadro de Tabárez tiene mejores jugadores, más calidad y experiencia. Y la que peor le viene a España. ¿Por qué? En gran medida, por la forma de jugar. Uruguay ha marcado un gol en cada uno de sus partidos disputados hasta la fecha. No quiere más. Con ganar por la mínima le vale. Marca y se encierra. O, mejor dicho, se mete atrás y espera, en una jugada aislada, anotar su único tanto. Con eso es suficiente. Y la ‘Roja’, ante ese tipo de planteamientos, sufre. Le ocurrió contra Irán, a la que no fue capaz de crearle muchas ocasiones –y marcó en el minuto 53 con un tanto de Diego Costa de rebote–.

Luis Suárez se marcha de su defensor.

Además, Uruguay da más respeto por lo que tiene arriba: Luis Suárez y Cavani son dos de los mejores delanteros del mundo. No necesitan llegar muchas veces para marcar goles. Si tienen una, la meten. No hay más. Y esa es otra de las razones por las que España no quiere a los charrúas. Lo último a temer es su competitividad y su agresividad a la hora de jugar. El equipo de Tabárez no deja jugar al fútbol. No quiere. Prefiere cortar el juego hasta encuentra una oportunidad para salir a la contra y ponerse por delante.

RUSIA

Rusia, obviamente, es más débil. No tiene ni el fútbol ni los jugadores de Uruguay. Ni que decir tiene que su plantilla es inferior a la española. A priori, la ‘Roja’ debería ganar sin demasiados problemas. En un país donde no hay tradición futbolística, llegar a octavos era el objetivo. A partir de ahí, tan solo aspiraban a jugar contra Portugal o España y disfrutar del partido.

Cheryshev celebra su gol con Rusia.

Sin embargo, la historia ha cambiado mínimamente. Rusia, de pronto, se ha creído que puede hacer cualquier cosa. Aplastó a Arabia Saudí e hizo lo propio contra Egipto. Es más, jugando muy bien y anotando muchos goles (ocho en dos partidos). Es más, encajando tan solo un gol. Si a esto se le firma el factor campo, Rusia se antoja más complicada de lo que cualquiera puede pensar.

Esas son las dos caras de la moneda, los pros y los contras de dos buenos equipos. Lo importante es que España esté en octavos y que haga su juego. En ese caso, da igual quién sea el rival: la ‘Roja’, al fin y al cabo, lleva una estrella en el pecho, y no muchos pueden decir eso.