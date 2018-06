'Suave', la canción de Dani Alves y Pinto para el Mundial

No, Dani Alves y José Manuel Pinto no han versionado 'Suave', el éxito de Luis Miguel. Por mucho que el cantante mexicano vuelva a estar de moda gracias a la serie sobre su vida producida por Netflix. El 'Suave' lanzado por ambos, uno futbolista y el otro ya ex del deporte rey, tiene sello propio. Y quién sabe si no podría convertirse en uno de los temazos del verano gracias al tirón del Mundial de Rusia.

'Suave', la canción de Alves y Pinto para el Mundial.

Desde luego, Alves ha sabido rodearse bien para dar el salto al mundo de la canción. Ya que no podrá jugar con Brasil en Rusia por lesión, el lateral del PSG no ha perdido el tiempo en sus vacaciones y se ha asociado con uno de sus excompañeros en el Barça: Pinto.

El brasileño no ha podido elegir mejor pareja musical, ya que el que también fuera portero del Celta de Vigo tiene su propia discográfica y hasta un Grammy Latino (2016). Queda claro que su incursión en la música no le ha ido nada mal hasta ahora. Bajo el sobrenombre de 'Wahin', Pinto no ha defraudado entre notas de momento.

A Pinto no le ha ido mal en la música.

En el videoclip con el que se ha hecho público el tema, los dos amigos aparecen rodeados de mujeres y en escenarios totalmente veraniegos y discotequeros. Queda mucho período estival por delante para saber si este 'Suave' tendrá tanta pegada como aquel que popularizó El Sol.