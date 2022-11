El Mundial de Qatar desata el pánico: certezas sobre el miedo a lesionarse y las estrellas que serán baja

El fútbol mundial se encuentra en la semana en la que los nervios de los jugadores están a flor de piel. Las listas de las 32 selecciones que compiten en el Mundial de Qatar se suceden, pero las competiciones de clubes siguen hasta el fin de semana. Y ahí se encuentra el temor a lesionarse que viene sacudiendo durante semanas a los jugadores.

Ahora más que nunca. Nadie quiere que un problema físico le deje sin ir al Mundial. Apenas hay margen para recuperarse, con partidos de ligas y copas hasta el domingo y con la cita de selecciones arrancando en Qatar siete días más tarde. "El último mes va a ser duro para el futbolista", decía Papu Gómez. En la última semana se multiplica esa sensación.

Los hay que ya saben que no podrán estar en Qatar. Los primeros meses de la temporada han ido dejando lesionados por el camino, algunos graves que se descartaron para el Mundial en el momento y otros menos pero que no han logrado recuperarse del todo. Es el estado de pánico en el que ha entrado el fútbol justo en la recta final hasta. una Copa del Mundo atípica.

En la atmósfera ronda una gran pregunta: ¿Hay jugadores que se están reservando para el Mundial? De pronto, palabras como sobrecarga o fatiga muscular se han empezado a escuchar más de lo habitual. Son las razones que los clubes dan para explicar bajas 'misteriosas' de jugadores a medida que se ha ido acercando el evento.

No es justo señalar a un jugador o a otro. La precaución es entendible, igual que los nervios que a veces son los mismos que provocan problemas musculares. Lo mismo ocurre con el miedo. "Estar constantemente pensando en que te puedes lesionar, que se retroalimenta también con el miedo que estás sintiendo, al cerebro le da mayor sensación de realidad", advertía en EL ESPAÑOL el psicólogo deportivo Adrián Quevedo hace un mes y medio.

Los jugadores se cuidan más, es un hecho. En Francia se ha visto a Mbappé o Messi resguardándose a la mínima dolencia, igual que Benzema en Madrid. Las estrellas, que suelen ser las figuras más castigadas por rivales, reducen los riesgos. Pero tampoco hay que pensar en consecuencias extremas.

Sin ir más lejos, en la jornada 13 de La Liga hubo 12 bajas de futbolistas con opciones de ir al Mundial. No es un número exagerado. Es más, algunas como las de Oyarzabal o Araújo ya vienen de lejos y apuran ahora sus opciones de poder estar en Qatar en semana y media.

Lo mismo con la intensidad del juego. A priori no ha descendido. En la última jornada de La Liga se hicieron 269 faltas en total, dándose hasta 3.200 de la 1 a la 12. Se hicieron hasta más faltas que durante el resto del curso, aunque con una diferencia mínima: una media de 26,9 faltas en los partidos del último fin de semana en comparación a la media total de 26,6.

Pero hay equipos que han aprovechado para jugar con el miedo de los rivales. Lo reconoció Ivan Balliu, jugador del Rayo Vallecano, tras la victoria ante el Real Madrid. "Intentaba ir fuerte, marcar territorio y que él también tuviera en la cabeza que hace unas horas había salido la lista de Brasil", decía sobre su batalla con Vinicius. Casualidad o no, el de Vallecas fue el partido en el que más faltas se hicieron (33) de la jornada.

Las bajas del Mundial

Vistas las certezas en este panorama de pánico generalizado, toca repasar el listado de jugadores que han sido víctimas de las lesiones y causarán baja para el Mundial. Es una lista que puede sufrir añadidos durante la semana, hasta que acaben los partidos de clubes. Nadie quiere formar parte de ella.

- En el grupo A, la baja sensible de Países Bajos es la de Wijnaldum. La conoce desde hace meses, puesto que se fracturó la tibia. Senegal no contará con Keita Baldé por una sanción por dopaje, pero además este martes vio como su estrella, Sadio Mané, se iba lesionado de un partido del Bayern. Alarma máxima en el país africano.

- En el grupo B se encuentra Inglaterra, la selección que más sustos ha sufrido las últimas semanas. Ben Chilwell, del Chelsea, es baja segura, pero otros como Reece James, Kyle Walker o Kalvin Phillips llegarán tocados.

- Aunque en el grupo C, Argentina hace la competencia en la enfermería. La albiceleste no tendrá a Lo Celso, que pasará por quirófano, y Messi, Dybala o Di María han tenido problemas de diferente tipo. México no podrá contar con Corona, del Sevilla.

- En el grupo D está Francia, que no tendrá ni a Pogba ni a Kanté. Benzema estará, con dudas sobre su estado, igual que con otros jugadores como Koundé o Varane.

- El grupo E es el de España, que apunta a tener la baja de Oyarzabal. Luis Enrique cruza dedos para que sea la última. Alemania, la otra selección fuerte del grupo, no podrá contar con un Timo Werner que se operó de los ligamentos del tobillo. Florian Wirtz aprieta para llegar, igual que Marco Reus.

- En el grupo F está la Bélgica de un Roberto Martínez que espera a Lukaku. El delantero ha jugado muy poco esta temporada por culpa de las lesiones. En Canadá y Marruecos tiene a dos de sus figuras entre algodones, Alphonso Davies y Ez Abde.

- El grupo G tiene a Brasil, que ya dio la lista sin sus dos lesionados (Diego Carlos y Arthur Melo). En Suiza, el portero Sommer hizo saltar las alarmas por problemas en el tobillo.

- Y por último está el grupo H, que lo marca la lesión que tuvo Heung Min-Son en su ojo izquierdo hace unos días y puede dejar a Corea del Sur sin su estrella. Portugal no tendrá a Diogo Jota, por una lesión en la pantorrilla, y Uruguay a Arambarri. La selección celeste espera hasta última hora a Araújo, del Barça.