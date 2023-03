Thomas Tuchel prohíbe a su exmujer que haga públicos los motivos de su despido por el Chelsea

Se podría decir que Thomas Tuchel está inmerso en un importante lío de faldas. Y es que su exmujer se ha interpuesto en su carrera profesional por motivos que todavía se desconocen. Ella quería hacer públicos los motivos que le costaron su despido en el Chelsea y el entrenador alemán lo ha querido evitar a través de un mandato judicial.

Un importante enfrentamiento entre ambos que ha generado un revuelo total tanto en Alemania como en Inglaterra. Es un asunto de conocimiento popular que el despido de Tuchel del Chelsea, más allá de por motivos deportivos, estuvo motivado por un grave enfrentamiento entre Todd Boehly y el propio entrenador.

El nuevo propietario del Chelsea y el antiguo técnico no terminaron bien y eso provocó la ruptura de sus relaciones. Una noticia realmente sorprendente ya que Tuchel fue el entrenador que devolvió a los blues a lo más alto de Europa guiándoles hasta el título de Champions en una histórica final en la que doblegaron al Manchester City de Pep Guardiola.

Después de planificar la presente temporada y de llevar a cabo grandes fichajes, Boehly decidió rescindir el contrato del entrenador en el mes de septiembre, con todo el curso por delante. Los enfrentamientos que Tuchel tenía con parte del vestuario también motivaron al nuevo propietario a ejecutar sus deseos.

Más allá de los malos resultados deportivos cosechados hasta ese momento, Boehly y Tuchel tuvieron otros motivos por los que enfrentarse. Y uno de ellos fue Cristiano Ronaldo. El nuevo propietario del Chelsea quería fichar a toda costa al luso en verano, cuando estaba decidido a abandonar el Manchester United. El técnico se cerró en banda y terminó ganando la partida. Sin embargo, ahí se abrió la primera gran grieta entre ellos.

Thomas Tuchel celebra un gol del Chelsea REUTERS

Después, diversos reportes informativos aseguraron que Todd quería incluso influir en las alineaciones del técnico, algo que acrecentó más su mala relación. El choque entre ambos terminó con un correo electrónico del propietario hacia el entrenador comunicándole su adiós y en el cual estarían publicados los motivos reales de su ruptura. Un documento que ahora la exmujer del entrenador ha intentado a hacer públicos, generando una contienda que ha terminado en los juzgados como ha desvelado el diario alemán Bild.

De un despido a un juicio

Según esta información, el Tribunal Regional número 1 de Múnich acogió un juicio en el que estaban citados el propio Tuchel y su antigua pareja Sissi, quien antes era periodista en activo. Además, el tema central del mismo fue el citado correo electrónico que supuestamente incluía información sensible hacia la figura del entrenador.

"Tuchel quería prohibir a Sissi por mandato judicial que difundiera el contenido de un correo electrónico de 2023. La experiodista de SZ habría informado a Tuchel sobre una supuesta llamada telefónica que recibió desde Inglaterra. En la llamada, se le explicaron las supuestas razones de su despido del Chelsea".

Finalmente, Tuchel declinó personarse en el juicio al que solo acudió su exmujer, quien todavía no ha podido hacer pública esa información tal y como explica el diario Bild: "Conocemos la redacción de algunas de las alegaciones del correo electrónico, pero no podemos publicarlas por motivos legales". Un asunto que aún no ha quedado resuelto y que podría tener cola.

Thomas Tuchel se encuentra ahora mismo sin equipo, aunque su nombre ha sonado ya para reforzar a varios grandes de Europa, curiosamente por los que ya ha pasado. Y es que tras el mal rumbo que ha llevado el Chelsea bajo la batuta de Graham Potter, en Stamford Bridge ya se ha pedido su regreso. Algo que también ha sucedido en el Parque de Los Príncipes donde Galtier no convence a los hinchas del PSG. Con menos fundamento, pero más ruido, también han intentado situar al alemán en el Santiago Bernabéu en sustitución de Carlo Ancelotti. Otra opción para él también es la selección de Brasil, descabezada tras la salida de Tite.

